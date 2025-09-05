El parque híbrido Cruz de Hierro de EDP, en Ávila, registra un aumento de producción de más del 60%

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía EDP ha completado el primer año de operación del parque híbrido Cruz de Hierro, en Ávila, el primero de su tipo en España que integra generación solar y eólica en un mismo emplazamiento.

Superado el periodo de pruebas, los resultados obtenidos en su primer año de funcionamiento reflejan un aumento de más del 60% en la producción de energía respecto a los datos previos a la hibridación, han informado desde EDP.

Inicialmente operativo como parque eólico con 14,5 MW, Cruz de Hierro incorporó una planta solar fotovoltaica de 14,25 MWp en 2024, lo que permitió alcanzar una capacidad total de 28,75 MW. Históricamente, la producción eólica alcanza una media anual de 30 GWh, a la que ahora se suman 19 GWh adicionales generados por la planta solar entre julio de 2024 y junio de 2025, consolidando el complejo como un modelo de aprovechamiento híbrido en el sector energético, explican desde la compañía a través de una nota de prensa.

La producción anual de Cruz de Hierro equivale al consumo eléctrico medio anual de 15.000 hogares. Indican desde EDP que, al ser energía 100% renovable, evita la emisión de 6.000 toneladas de CO2 cada año.

En la empresa consideran que este primer año de funcionamiento híbrido confirma el "enorme potencia"l de este modelo. "La hibridación no sólo permite generar más energía limpia, sino que lo hace de manera más estable y eficiente, maximizando el aprovechamiento de los recursos renovables", han manifestado.

En España, la compañía cuenta con cinco parques híbridos que suman 230 MW: Cruz de Hierro, con 28,75 MW (Ávila); Las Lomillas (Cuenca), que tiene 86,2 MW; Villacastín, con 28,2 MW (Segovia); Castillo de Garcimuñoz, con 46,4 MW (Cuenca) y Rabosera con 40 MW (Zaragoza). Además, también opera dos parques híbridos que suman 63,7 MW en Portugal, país en el que puso en funcionamiento el primer parque de este tipo en la península Ibérica.