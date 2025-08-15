El Parque del Muelle de Avilés acoge el festival La Mar de Ruido

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque del Muelle de Avilés celebra este viernes y sábado, 15 y 16 de agosto, El Festival La Mar de Ruido. Kiss Experience, Saratoga y Baja California actuarán el viernes, mientras que Javier Ojeda (ex Danza Invisible) y Rock and Rockets harán lo propio el sábado.

Como novedades, habrá un segundo escenario, Menéndez Stage, en el que cada día actuará una banda local. El viernes 15 de agosto, estarán Incidencia Acumulada, y el Sábado 16, El Plan. Ambas bandas, veteranos músicos avilesinos, curtidos en muchos grupos.

La Mar de Ruido es ya un clásico de los festivales de música en el verano asturiano y una de las citas protagonistas de la programación cultural de Avilés cada mes de agosto.

Las canciones de la mítica banda Kiss serán las protagonistas de la primera noche, gracias a Kiss Experience, una formación que homenajea a los neoyorquinos llevando a escena sus más reconocibles himnos imitando, cómo no, su no menos icónica estética. Definen su espectáculo como "un show pensado para toda la familia, lleno de diversión, pasión, entrega, y grandísimas canciones".

Según información de los organizadores recogida por Europa Press, antes de ellos tomará el escenario una de las bandas más exitosas e influyentes de la historia del heavy metal español, los madrileños Saratoga.

Más de tres décadas de trayectoria respaldan a una formación en plena forma liderada por Tete Novoa, una de las voces más destacadas del panorama nacional, destacan desde la organización.

Para abrir boca, los asturianos Baja California, una banda de hard rock fundada en 2012 que ha llamado la atención por sus potentes directos, habiendo compartido escenario con Barón Rojo, Kissing Dynamite, Kutxi Romero (Marea) o los propios Saratoga. Recibieron el Premio AMAS como 'Banda revelación' en 2015.

La jornada del sábado 16 estará encabezada por Javier Ojeda, uno de los iconos del pop español tanto por su carrera en solitario como por ser la inconfundible voz de Danza Invisible. El malagueño arribará al parque del Muelle presentando su último lanzamiento, el recopilatorio Poliamor, y tras despedirse en 2024 de su banda madre, extensa gira mediante, aunque con la misma energía y ganas de repasar su prolífica trayectoria, repleta de grandes éxitos.

Le precederá Rock and Rockets, una banda asturiana de hard rock que versionará grandes clásicos del género. Jeff Espinoza & The Gypsy Runners cierran el cartel de esta edición 2025. Se trata de un músico experimentado y que ha jalonado su carrera musical como también como productor y compositor en otras bandas nacionales y americanas, destacan desde La Mar de Ruido.