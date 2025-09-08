ParqueAstur celebra la Semana de las Artes Marciales con el luchador Joel Álvarez del 9 al 14 de septiembre

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial ParqueAstur acogerá del 9 al 14 de septiembre la Semana de las Artes Marciales, una iniciativa con la que busca fomentar el deporte y acercar al público diferentes disciplinas de combate, combinando exhibiciones en directo y una exposición fotográfica.

Durante toda la semana, los visitantes podrán disfrutar de una muestra a cargo del luchador asturiano Joel Álvarez, que recoge momentos destacados de distintas artes marciales, con imágenes que retratan la fuerza, técnica y esencia de estos deportes.

Además, cada jornada a las 18.00 horas se celebrarán actividades deportivas abiertas al público, previa inscripción en la web del centro. El martes 9 se ofrecerá una sesión de 'grappling' con Joel Álvarez y la Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas del Principado de Asturias; el miércoles 10 será el turno del boxeo, con el Club Kárate Corvera; el viernes 12 se impartirá una clase de kárate con el mismo club, y el sábado 13 se cerrará la programación con un taller de defensa personal para mujeres, organizado por la federación asturiana.

La propuesta tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables, acercar al público los valores del deporte y brindar una experiencia en familia "diferente y activa", según destacan desde la organización.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas del Principado de Asturias y el Club de Kárate Corvera.