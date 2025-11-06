Los parques científicos y tecnológicos generan 10.100 empleos directos en Asturias

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, durante la inauguración de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, ha destacado este jueves que los tres parques científicos y tecnológicos de Asturias, ubicados en Llanera, Gijón y Avilés, dan empleo directo a 10.100 trabajadores y superan ampliamente los 3.000 millones en facturación.

Así lo ha señalado durante la inauguración de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), donde ha destacado la capacidad tractora y de innovación, de atracción de talento y de creación de empleos de calidad y de alta cualificación generada en los parques tecnológicos de Asturias, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Según él, el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, la Isla de la Innovación de Avilés y el Parque Tecnológico de Asturias de Llanera, así como el resto de emplazamientos integrados en APTE, "son mucho más que espacios físicos para el desarrollo de la actividad económica: hablamos de la infraestructura de innovación y talento más potente de España".

Respecto a la Conferencia Internacional celebrada en Gijón, ha resaltado el que se centre en la Economía Azul, como uno de los sectores de mayor potencial de crecimiento y generación de nuevas actividades económicas en regiones costeras como Asturias.

En este sentido, ha recordado que el último informe de la Comisión Europea sobre economía azul desvela que este sector sostiene cerca de cinco millones de empleos en Europa y aporta anualmente más de 250.000 millones en valor añadido bruto.

"No es un sector de nicho; es un pilar económico fundamental que, además, es clave para nuestra autonomía energética y digital", ha afirmado Campo.

"La red APTE tiene experiencias probadas en sostenibilidad y economía circular que son la vía perfecta para el reto azul, desde el avance hacia la independencia energética y proyectos de economía circular, a la gestión de recursos. El reto, sin duda, es transferir ese know-how del verde al azul", ha considerado.