Cómo participar en la Semana Europea de la Prevención de Residuos: Cogersa abre las inscripciones

Cogersa abre la inscripción para organizar actividades por la Semana Europea de la Prevención de Residuos - COGERSA

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) ha abierto el plazo de inscripción para participar en la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2026, que se celebrará del 21 al 29 de noviembre. La convocatoria está dirigida a centros educativos, asociaciones, empresas, administraciones públicas y ciudadanía, que podrán proponer actividades de sensibilización ambiental hasta el 15 de noviembre.

La edición de este año está dedicada a la suficiencia material, un concepto que plantea revisar los hábitos de producción y consumo para garantizar el bienestar sin sobrepasar los límites del planeta. Bajo el lema "Cada elección importa, valora los recursos", la campaña promueve prácticas como comprar solo lo necesario, elegir productos duraderos, reparar antes de desechar y dar una segunda vida a los objetos mediante la reutilización, la donación o el intercambio.

Las propuestas pueden incluir charlas, talleres, exposiciones, concursos, mercadillos de segunda mano, recogidas solidarias o campañas de comunicación, entre otras iniciativas adaptadas a las posibilidades de cada participante. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma de actividades de Cogersa.

ECONOMÍA CIRCULAR

Cogersa también ha planteado una acción común para los ayuntamientos asturianos, titulada "El planeta lleva las cuentas, ¿y tú?", con una carpa itinerante y actividades para acercar a la ciudadanía prácticas relacionadas con la economía circular. El plazo para solicitar la participación municipal finaliza el 29 de octubre, por lo que esta convocatoria específica cerrará antes de la celebración de la Semana Europea.

La iniciativa europea moviliza a participantes de distintos países con el objetivo de reducir la generación de residuos y fomentar un uso más responsable de los recursos. En Asturias, Cogersa coordina la campaña desde 2010, periodo en el que se han desarrollado 2.341 acciones promovidas por 1.776 entidades, según los datos facilitados por el consorcio.