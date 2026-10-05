Pasan a disposición judicial los implicados en la agresión a un integrante de la acampada en la Escandalera (Oviedo)

Acampada en la plaza de la Escandalera de Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro implicados en la agresión a un participante en la acampada en favor de la vivienda, que desde el pasado viernes se instaló en la plaza de la Escandalera de Oviedo, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 1 de Oviedo en la mañana de este lunes. Los hechos han sido comunicados a la Sección Especializada de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Asturias.

La Policía Nacional ha logrado identificar a todos los participantes en el suceso, ocurrido en la madrugada del sábado, que provocó lesiones en la cara a la víctima. Según apuntan en una nota de prensa, "la rápida actuación de las patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local evitó que el incidente fuese más grave".

La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias asumió desde un primer momento la investigación al constatar que el incidente tenía "una motivación ideológica". Las investigaciones policiales se dirigieron a localizar a los agresores, determinar su grado de implicación y averiguar las causas del ataque.

A las pocas horas de la agresión, en la misma mañana del sábado, tres de los agresores fueron detenidos por los investigadores en la estación de autobuses de Oviedo que, según detalla la Policía Nacional, "pretendían desplazarse a Madrid para asistir a un acto organizado por colectivos de ultraderecha contra los acampados en favor de la vivienda de la Puerta de Sol". El cuarto implicado fue detenido en Avilés.

Tras el visionado de diversas grabaciones, los investigadores lograron reconocer a los autores de los hechos y determinar el rol ejercido por cada uno de ellos. Los investigadores han determinado que el grupo, compuesto por tres hombres y una mujer, irrumpió en la acampada para "provocar y violentar al colectivo reunido pacíficamente". "Los agresores portaban estética filonazi, realizaron gestos y lanzaon proclamas exaltadoras del nazismo durante el ataque", detalla la Policía Nacional.

A los cuatro arrestados se les atribuyen los delitos de desórdenes públicos y de odio al concluirse que "el trasfondo de la acción obedecía al rechazo hacia un colectivo al que consideraban antagónico". La Policía Nacional ha valorado la confluencia de varios indicadores de polarización recogidos en el Protocolo de Actuación ante Delitos de Odio del Ministerio del Interior para sustentar la motivación discriminatoria.

La Policía Nacional recuerda que no se trata de hechos aislados y reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia, las conductas discriminatorias y racistas, de acuerdo al vigente III Plan de Acción de la Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior.