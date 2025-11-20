El paseo de Naval Azul se incorpora a las 265 ubicaciones del alumbrado navideño

GIJÓN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha presentado este jueves el alumbrado navideño de este año, que llegará a 265 ubicaciones, 22 de ellas nuevas, como es el nuevo paseo de Naval Azul, en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón.

Villoria, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado que el alumbrado navideño llegará a 26 zonas rurales. En total, se han instalado 760 arcos, 211 elementos 3D y 141 decoraciones singulares en techos, cornisas y fachadas.

A esto ha sumado 300 motivos decorativos y un conjunto de aproximadamente 660 árboles iluminados, de distintos tamaños, que aportarán, según el edil, "volumen y ritmo" a las principales avenidas y plazas.

Ha incidido, unido a ello, en que Gijón brillará a través de cinco millones de puntos de luz, convirtiendo a la ciudad "en un paseo festivo donde el rojo, el blanco y el dorado se funden con el brillo de la Navidad".

Entre las novedades, ha citado que, en la plaza Mayor, se pondrán aros de luz en las fachadas y se dotará de iluminación a la base del árbol que se instalará en el centro. Se completará, asimismo, con más elementos suspendidos.

Otra de las novedades, según el concejal, se podrá ver en el Náutico, donde debajo de la "estrellona" estarán las figuras de los tres Reyes Magos, de ocho metros de altura.

En el Muro de San Lorenzo, además, desde la Escalerona hasta el puente del Piles, repetirán los faldones iluminados con motivos navideños y las guirnaldas longitudinales a modo de techo.

En el caso de la plaza de Europa, se ha reforzado la iluminación que otros años, según Villoria, quedaba "un poco sencilla". Para este año, habrá también bolas suspendidas y algún elemento 3D, mientras que se ha hecho un cambio en la fachada del teatro Jovellanos.

En cuanto a la calle Corrida, esta se mantendrá con el techo de estrellas y, en la plaza de la República, habrá un elemento 3D de grandes dimensiones, con estrellas en las farolas. Asimismo, en la plaza del Instituto, no habrá muchos cambios, tan solo "algún retoque".

Villoria ha explicado que, en lo que se refiere al paseo de Naval Azul, la obra de acondicionamiento se va a prorrogar hasta el próximo día 15, por lo que no se podrá decorar hasta entonces. Dicho esto, ha insistido en que contará con iluminación específica.