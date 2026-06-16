Paz Orviz considera necesario un "fortalecimiento organizativo" en Cogersa

Paz Orviz - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Consorcio de Residuos de Asturias (Cogersa), Paz Orviz, ha puesto de manifiesto este martes la necesidad de un "fortalecimiento organizativo" en el consorcio para hacer frente a la cantidad de proyectos, obras, obligaciones legales y la gestión de todo el equipo humano.

"Por poner un ejemplo, el consorcio de residuos de Guipúzcoa tiene 25 trabajadores, mientras que el de Asturias va a tener 500", ha señalado Orviz en una comisión en la Junta General del Principado de Asturias. Su comparecencia ha sido solicitada por PP y por el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares.

La directiva ha sido preguntada por si contaba con la confianza de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Orviz ha respondido que ella tiene un contrato de alta dirección, que le nombró el consejo de administración y que la relación con la Consejería es "cordial en las formas". Si algún día consideran que tiene que ser reemplazada, ha indicado que volverá a su puesto de funcionaria del Principado, donde vivirá "mucho más tranquila".

En su comparecencia, Orviz, que ha admitido que no está participando activamente en la elaboración del nuevo plan de residuos, se ha referido a la planta de tratamiento de la fracción resto, dañada por un incendio en abril de 2024.

Una vez reparada, la planta comenzará con los trabajos de explotación "en próximas semanas", en un primer momento de mano de la empresa que la diseñó y construyó. A partir de otoño será el presonal de Cogersa el que esté al frente, al que se sumará el de la empresa que resulte adjudicataria del contrato de mantenimiento integral que se está licitando.

Orviz ha indicado que la planta supone "una antes y un después" en el modelo de gestión de residuos. "Con esta planta, Asturias da cumplimiento a un doble requerimiento legal: no depositar en vertedero directamente los materiales reciclables y sumar a las tasas de reciclaje esos puntos porcentuales que nos permitan acercarnos a los objetivos legales que establece la Directiva Europea", ha argumentado.

En cuanto al combustible sólido recuperado (CSR) Paz Orviz ha ofrecido datos sobre el destino de las toneladas producidas hasta la fecha en instalaciones de Cogersa.

Así, ha indicado que cuando la planta comenzaba a arrancar, entre 2023 y 2024 la empresa Tudela Veguín les solicitó una serie de toneladas de CSR, tanto para al fábrica de Aboño como para La Robla (León), con el fin de realizar unas pruebas en sus instalacines.

En esas fechas se enviaron desde Cogersa 778 toneladas de CSR a Aboño y 5.600 toneladas a La Robla. "Cogersa no pagó por ello, era en el ámbito de las pruebas y, bueno, en aquel momento, pues a nosotros también nos venía bien porque, bueno, le dábamos una salida a coste cero", ha indicado.

Paz Orviz, como gestora, ha mostrado además su respeto a la tecnología de valorización energética de residuos. "Como ingeniera industrial que soy no me produce ningún tipo de sarpullido la tecnología de valorización energética", ha señalado, indicando que hay muchas plantas de este tipo que funcionan muy bien en toda Europa.