El PDM niega que se discrimine por edad en Gijón en el acceso a los cursos deportivos

Archivo - El concejal de Deportes y Educación de Gijón, Jorge Pañeda, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha salido al paso este sábado de las acusaciones del PSOE en relación a que se estuviera poniendo límites por razones de edad para inscribirse en algunso cursos, concrentamente pilates y yoga, ofertados por el Patronato Deportivo Municipal.

"Es rotundamente falso, además de absurdo, pensar que exista ningún tipo de discriminación por razones de edad. Por el contrario, el objetivo principal del Patronato es favorecer la práctica de ejercicio físico por parte de toda la ciudadanía, independientemente de su edad, para que tengan la mejor calidad de vida posible", ha dicho Pañeda.

Ha explicado que, dado que la forma física de las personas no es la misma a lo largo de su vida, se procura disponer de una oferta variada, adaptada a cada rango de edad, de estado de forma y salud y de las diferentes preferencias deportivas de los usuarios de estas actividades.

En este sentido, ha argumentado si bien en yoga se habilita la inscripción de personas de este rango de edad, en el caso del pilates se reconocen una serie de contraindicaciones que lo imposibilitan centradas en la protección de la salud como problemas cardiovasculares, osteoporosis, artrosis, hernias discales, hipertensión, diabetes o problemas de equilibrio.

"Ni se trata de una decisión del actual equipo de gobierno ni se ha efectuado ningún cambio en la programación de los cursos deportivos que datan de 1990", ha afirmado.

Recordó asimismo Pañeda que "el Patronato Deportivo Municipal dispone de una oferta deportiva adaptada para las personas mayores de 70 años que incluye gimnasia de mantenimiento, yoga, taichí, padel, tenis, badminton, patinaje, equitación, natación, hidrospining, caminata nordica, aerozumba, aeróbic y tono balance con una ocupación de las plazas superior al 95%. Dichas actividades están diseñadas conforme a las capacidades funcionales y condiciones de salud generales.

Además de la oferta específica, cuando un participante en un curso de cualquier tipología cumple los 70 años, se le permite continuar en la misma actividad, entendiendo que disponen de las competencias para llevar a cabo una práctica deportiva segura.

En pilates hay 88 usuarios mayores de 70 años sobre un total de 660 plazas; en yoga 287 sobre un total de 633 plazas; en Yoga y pilates: 3 usuarios sobre un total de 44 plazas.

En todo caso, Pañeda anunció que "los servicios técnicos valorarán la posibilidad de crear nuevas actividades para las personas mayores de 70 años en función de la capacidad que permite el contrato a la hora de impartir estos cursos y la disponibilidad de espacios en las instalaciones deportivas municipales.