El peaje del Huerna, la Ronda Norte, o el Vial de Jove, entre los compromisos de Feijóo con Asturias

1133969.1.260.149.20261115101053 El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin para la campaña electoral del 29N, a 14 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El acto político cuenta c - Álvaro Ballesteros - Europa Press

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho público a través de un video su compromiso expreso de resolver los grandes problemas que arrastra Asturias tras lo que considerad "el abandono sufrido en los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez". Así se ha comprometido a trabajar para eliminar el peaje del Huerna o para desbloquear la Ronda Norte de Oviedo o el Vial de Jove de Gijón.

"El 29 de noviembre tenemos la gran oportunidad de cambiar España y de darle a Asturias un Gobierno que atienda sus necesidades", ha afirmado el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales.

En el vídeo difundido por el PP, Feijóo recuerda que "como presidente de Galicia, defendió en muchas ocasiones los intereses de esta tierra como si fuesen los de la suya, los de sus ganaderos, agricultores y pescadores, los de su industria, los de la financiación autonómica, los de sus infraestructuras" y añade que "muchos de esos temas siguen sin resolverse y él quiere resolverlos".

"Yo me comprometo a que mi modelo de financiación autonómica no se hará de espaldas a Asturias. Me comprometo a buscar una solución a nuestra industria electrointensiva. Me comprometo a desbloquear infraestructuras clave que llevan demasiado tiempo metidas en un cajón, como la ronda Norte de Oviedo, el vial de Jove en Gijón o la autovía del suroccidente", prosigue en su mensaje público Alberto Núñez Feijóo.

Extiende asimismo su compromiso "a trabajar para eliminar de una vez la discriminación que sufre Asturias con el peaje del Huerna". "Me comprometo con la gestión, la limpieza y la seguridad. El 29 de noviembre podemos cambiar España y empezar a mejorar Asturias juntos", concluye.

PUMARIEGA AFIRMA QUE FEIJÓO GARANTIZA EL CAMBIO

La cabeza de lista de la candidatura del PP por Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, ha manifestado que "el compromiso público de Alberto Núñez Feijóo con la región es una excelente noticia para Asturias, porque garantiza que el cambio de Gobierno que se producirá en las elecciones del día 29 traerá consigo el fin del maltrato a nuestra tierra sufrido desde que Pedro Sánchez es presidente".

Considera Pumariega que "la experiencia de gobierno y de gestión que caracterizan la trayectoria de Núñez Feijóo han dejado una cosa muy clara: que cumple lo que promete".