Pumariega fija entre las prioridades la reducción de la carga fiscal para las empresas

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, junto al candidato número 1 al Senado, Silverio Argüelles, se rúnen con representantes de FADE. - PP

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, ha defendido este sábado la necesidad de impulsar un cambio en la política económica nacional que permita mejorar la competitividad de las empresas y recuperar la capacidad de crecimiento de Asturias. Así, ha puesto como una de las prioridades la reducción de la carga fiscal para las empresas.

Pumariega, junto al candidato número 1 al Senado, Silverio Argüelles, han mantenido un encuentro con la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y otros representantes de la organización empresarial, dentro de la ronda de reuniones que esta entidad está celebrando con las candidaturas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Allí ha indicado que "las empresas son las que crean riqueza, generan empleo y sostienen con su actividad buena parte de nuestro bienestar". Por ello ha manifestado que lo que necesitan de las administraciones son "condiciones para invertir, crecer y competir. Y esa es la política económica que propone Alberto Núñez Feijóo".

Una de las principales prioridades del PP será la reducción de la carga fiscal. Pumariega ha explicado que el programa electoral contempla una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas y las familias, así como la actualización de las tarifas del impuesto para evitar que la inflación se traduzca en mayores pagos a Hacienda.

En cuanto a las empresas, se impulsarán nuevos incentivos en el Impuesto sobre Sociedades para favorecer las inversiones productivas, permitiendo descontar íntegramente en el mismo ejercicio las inversiones en maquinaria, equipos, digitalización, inteligencia artificial y otras tecnologías.

"Queremos que las empresas que inviertan para crecer y generar empleo paguen menos impuestos, porque esa inversión es la que permite mejorar la productividad y los salarios", ha explicado.

La candidata 'popular' ha destacado especialmente las propuestas dirigidas a los trabajadores autónomos, entre las que figuran la cuota cero a la Seguridad Social durante el primer año de actividad, ampliable al segundo si los ingresos no alcanzan el salario mínimo, y la exención de las obligaciones de cobrar y declarar el IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales.

La simplificación administrativa y la seguridad jurídica han sido otra de las cuestiones que Pumariega ha situado entre las condiciones fundamentales para recuperar el atractivo de Asturias como destino de inversiones.

"No podemos permitirnos que una inversión se pierda porque una empresa tenga que esperar meses o años para obtener una autorización. La Administración tiene que ser un aliado de quienes quieren crear actividad y empleo, no una barrera", ha declarado.

En el encuentro también se han abordado dos cuestiones especialmente relevantes para la industria asturiana: la disponibilidad de energía a precios competitivos y la mejora de las infraestructuras.

La vivienda ha sido otra de las materias abordadas, tanto por su dimensión social como por su repercusión sobre el mercado laboral y la capacidad de las empresas para captar y retener trabajadores. Pumariega ha expuesto el compromiso del PP de impulsar la construcción de un millón de viviendas en España, mediante una nueva Ley del Suelo, la agilización de licencias y la colaboración público-privada.