Pedro Sánchez elogia la gestión de Barbón en el Principado: "El mensaje es claro, que aprendan de Asturias"

Adrián Barbón durante el acto de reconocimiento a la comunidad en los 14º Encuentros Fundación Manuel Fernández Lito. - PRINCIPADO

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado este lunes la gestión del Gobierno de Adrián Barbón y ha asegurado que "su apuesta por la política útil está dando sus resultados, con una reducción de más de seis puntos en los indicadores de desigualdad entre el año 2018 y el año 2023".

"Hay comunidades autónomas que recortan, otras que fortalecen el estado del bienestar. Yo creo que el mensaje es claro, querido Adrián, queridos amigos y amigas, que aprendan de Asturias", dijo Sánchez.

Pedro Sánchez se pronunciaba así sobre el Principado de Asturias y la gestión de Adrián Barbón, durante su intervención en el acto de entrega de los Premios Anastasio de Gracia, de la Fundación Manuel Fernández 'Lito'. Uno de esos galardones ha sido recogido por el presidente asturiano, ya que el Principado de Asturias fue la comunidad autónoma reconocida en este encuentro.

Ha recordado el presidente del Gobierno que el haber sido alcalde le ha servido a Adrián Barbón para "entender que gobernar es hacerlo siempre atento a los problemas de todos los días, a las necesidades cruciales de nuestra gente".

"Hoy Asturias es la comunidad autónoma que más cuida su universidad pública. Esto es importante decirlo porque no es, en términos de PIB una de las comunidades autónomas más ricas, pero es la comunidad autónoma que más cuida la universidad pública. Más de 10.000 euros, quedémonos con esta cifra, de 10.000 euros de inversión de gasto por estudiante, que yo diría que es más que gasto, inversión, sin duda alguna. Por cierto, más que el doble de lo que gasta... No voy a decir quién", dijo Pedro Sánchez.

Ha añadido el presidente del Gobierno que además Asturias es una de las comunidades que más invierte en servicios sociales y la que más ha incrementado la inversión en sanidad pública.

ASTURIAS MARCA HOY EL CAMINO

Por su parte el presidente asturiano, Adrián Barbón, ha reivindicado la capacidad de la comunidad para superar adversidades y situarse en la vanguardia del desarrollo sostenible. "Después de tantos años en la resistencia, Asturias ha vuelto a la vanguardia y hoy marca el camino", ha dicho.

Barbón ha comenzado su discurso con un agradecimiento por la distinción: "Es la primera vez que habéis decidido concederla a una comunidad, así que estoy cargado de razones para daros las gracias". A continuación, ha recordado el papel histórico del Principado en la defensa de las libertades, para reivindicar que "cada vez que ha sido necesario, Asturias ya estaba en pie".

Se ha referido Barbón a episodios decisivos para la comunidad como la huelgona de 1962 en la cuenca minera o la reconversión industrial. "Sin grandilocuencia, el camino de las libertades en nuestro país transita a la fuerza por Asturias, porque algunos de sus episodios cruciales se vivieron en las calles y montes de mi tierra", ha indicado.

El jefe del Ejecutivo también ha puesto en valor la capacidad de la comunidad para reinventarse, para redescubrirse y para convertir la protección de los recursos propios, tanto naturales como culturales, en "motor de crecimiento" y desarrollo sostenible.

"Hemos conciliado el auge turístico con el cuidado de nuestro paisaje y estamos decididos a liderar la economía verde, convencidos de que reducir emisiones es garantía de futuro para la industria", ha precisado.

Igualmente, ha destacado "el gran esfuerzo común, anónimo y compartido, para no rendirse ante las adversidades ni ceder a la tentación del extremismo", así como la ejemplaridad del Principado en ámbitos como la concertación social, la solidaridad y la lealtad institucional.

Por último, ha reafirmado el compromiso de Asturias con la construcción "de la mejora España", un país "diverso y plural que se reconoce en las libertades, que refuerza su cohesión con un estado de bienestar sólido y mantiene su compromiso con el proyecto europeo".