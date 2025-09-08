Pedro Sánchez ensalza la "fortaleza" e identidad de Asturias en el Día de la comunidad

Mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicado este 8 de septiembre en la red social X. - X

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes el Día de Asturias con un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en el que destaca la fortaleza y solidaridad del Principado para afrontar desafíos, así como su riqueza cultural.

"¡Feliz #DíaDeAsturias!", ha escrito el jefe del Ejecutivo, quien ha subrayado que "su fortaleza y solidaridad para afrontar los desafíos son dignas de reconocimiento, tanto como su cultura sidrera, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO".

Sánchez ha cerrado su mensaje de este 8 de septiembre con una expresión de apoyo a la comunidad autónoma: "¡Puxa Asturies, en toes les ocasiones!".