OVIEDO, El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de Gobierno, Guillermo Peláez, ha vuelto a celebrar este viernes la resolución de un conflicto, que "era ya social" como era la huelga en Itvasa y ha indicado que "es verdad que hay colectivos que esperaban que se resolviera a lo mejor de otra forma, quizás más favorable a sus intereses".

"Lo asumimos, pero lo importante es que el conflicto, se ha solucionado y que el perjuicio ha terminado para todos los asturianos", ha indicado el consejero en rueda de prensa. Así, ha indicado que ahora van a iniciar el plan de choque para que se recupere cuanto antes la lista de espera. "Creo que es una noticia que es positiva y que debería alegrar a todo el mundo", ha dicho.

Guillermo Peláez ha indicado que ese plan de choque se pondrá en funcionamiento a la mayor brevedad, pero que aún está siendo negociado ahora mismo con los trabajadores y que serán ellos los primeros en conocer cómo se va a desarrollar.

"Luego ya será la consejera quien dé las debidas explicaciones", ha dicho el consejero que, a preguntas de los periodistas ha manifestado que no hay ninguna intención de subir las tasas. "La ITV es una empresa que es rentable, que obtiene sus ingresos a través de las inspecciones técnicas y este acuerdo no pone en riesgo la viabilidad de la empresa en el sentido de que sea necesario incrementar los ingresos y con ello las tasas, así que eso no está encima de la mesa", ha dicho.

Peláez, ante las críticas del PP ha manifestado que en ningún caso ha habido ninguna desautorización de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí ya que ha insistido en que "ha estado siguiendo las negociaciones desde el minuto uno hasta el final".

"Prueba de ello es que estaba sentada en la misma mesa del Sasec en la que se suscribió el acuerdo que finalmente ratificaron los trabajadores y trabajadoras", ha insistido el portavoz del Ejecutivo asturiano.