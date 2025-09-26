Peláez insta al PP a cambiar su forma de hacer oposición: "Abonan el terreno para el ascenso de la extrema derecha"

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Justicia, Guillermo Peláez, ha instado al PP regional a cambiar su forma de hacer oposición, ya que a su juicio "lo único que están haciendo es abonar el terreno para el ascenso de la extrema derecha".

Con estas palabras, el portavoz del Gobierno ha criticado el discurso que el PP ha mantenido a lo largo del Debate de Orientación Política General correspondiente a este curso legislativo, que se celebró esta semana en la Junta General del Principado de Asturias y finaliza este viernes con la votación de las propuestas de resolución.

En tres días de debate se ha vivido "un auténtico pinchazo" de las expectativas que el propio PP "había generado" al anunciar que iban a presentar un proyecto alternativo a la gestión socialista en Asturias. "Esa ausencia de proyecto, esa ausencia de liderazgo, deriva en un una forma de hacer oposición basada en la hipérbole, en la exageración", ha asegurado.

Así, ha indicado que el PP no presentó medidas concretas en su intervención, limitándose a "una difusa ley de vivienda" y su "manida y consabida reforma fiscal" que incluye "rebajas fiscales para las grandes rentas y los grandes patrimonios".

Si el Partido Popular de Asturias "sigue así", ha vaticinado, se terminará produciendo el "sorpaso de Vox al PP como líderes de la oposición" en Asturias.

SE MUESTRA ESCÉPTICO CON EL PP DE CARA A LA NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Por otro lado, Peláez ha mostrado las dudas del Ejecutivo autonómico en torno a la negociación del presupuesto de 2026 con el principal grupo de la oposición. "Viendo su actitud y lo que han manifestado en el debate, nos cuesta creer que el PP se vaya a acercar a esta negociación presupuestaria con una verdadera vocación de diálogo", ha señalado.

En el lado opuesto el portavoz del Ejecutivo ha situado a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, quien a su juicio "ha mostrado otra actitud" con propuestas "concretas" y abierta al diálogo.

En el debate de Orientación, ha agregado, Tomé "ha sido proactiva y ha tenido a la mano a plantear medidas concretas para trasladarlas al presupuesto, enriquecerlo y yo creo que son los buenos mimbres y unas buenas bases para llegar a un acuerdo".