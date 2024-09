Peláez muestra un "compromiso firme" de presentar en la Junta los presupuestos para 2025 "antes que el año pasado"

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peález, ha mostrado este lunes un "compromiso firme" por parte de su departamento para presentar en la Junta General el proyecto de presupuestos para 2025 "antes que el año pasado".

"Puedo anticipar ante el grado de confección del presupuesto que tenemos en estos momentos, que soy optimista en cumplir ese compromiso", ha apuntado durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del área, en la que ha reiterado su petición al PP para que "si tienen algo de influencia en Madrid, por favor, la utilicen" para que su formación "rectifique" su negativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria y evitar que Asturias pierda unos 60 millones de euros.

Guillermo Peláez, que ha incidido en que el Principado se sitúa como la comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB per cápita desde la crisis del COVID y su buen comportamiento en el mercado laboral, ha señalado también el "compromiso" del Gobierno de coalición "de apurar al máximo toda la capacidad inversora" para disponer "del mayor volumen de inversión posible".

"Pero es evidente que si te recortan 240 millones de euros de ingresos que fueron extraordinarios, y este año ya no dispones de los mismos, es evidente que se tiene que recortar en la inversión", ha añadido.

Al respecto, desde el PP el diputado Andrés David Ruiz ha apelado a la negociación recordando que en otras épocas los gobiernos socialistas consiguieron acordar las cuentas con el PP.

"Se podría conseguir si este gobierno deja de lado los mantras sanchistas y se pone a trabajar por los intereses del Principado de Asturias", ha apuntado, reprochando que se inste a la oposición a que "apruebe, sin ningún tipo de consenso y sin ningún tipo de acuerdo, los techos de gasto, las leyes y los presupuestos de un gobierno en minoría".

El diputado de Foro, Adrián Pumares, ha afeado al consejero que se trasladen al parlamento asturiano debates del Congreso, "además de una manera parcial", en lugar de abordar "las necesidades inversoras y también de las necesidades de implementar cambios fiscales" en la comunidad.

"Esperamos que sea cierto que los presupuestos entren antes en esta Junta General y podamos tener más tiempo para debatir y, por tanto, más posibilidades de mejorar los presupuestos en el trámite de enmiendas", ha dicho Pumares, alertando de la "mala noticia" que sería para Asturias "reducir la inversión productiva" el próximo año.

Por su parte, la diputada de IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, ha avanzado que las próximas servirán "para mantener y reforzar los objetivos que inspiran los presupuestos vigentes", con el objetivo de "consolidar" las políticas que se inspiran en los valores de "la igualdad, la equidad, la justicia y la solidaridad".

"El presupuesto del año que viene mantendrá el modelo fiscal asturiano, un modelo que se caracteriza por seguir escrupulosamente los principios que en materia tributaria establece la Constitución y que se resume en que los que más riqueza individual tienen son los que más tienen que aportar para financiar el bienestar colectivo", ha remarcado.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha agradecido al consejero "el esfuerzo" por agilizar la tramitación parlamentaria del presupuesto aunque ironiza con que bastaría con presentar el proyecto a la Cámara el 30 de noviembre, añadiendo que se queda con la idea de que Asturias va a tener unos presupuestos "más restrictivos" el año que viene.

También ha reprochado a Peláez que trate de "imputar a terceros" que el Gobierno de España no sea capaz de aprobar en las Cortes la senda de estabilidad presupuestaria. "Si no tienes la capacidad de mando, pues no mandes y prepara unas elecciones", ha zanjado.

Desde el PSOE, Luis Fernández Huerga ha matizado que ya se dijo el año pasado que había ingresos extraordinarios y por tanto la pérdida para el próximo presupuesto será "de algo que es extraordinario, no algo que corresponde al ordinario".

En cuanto a la ronda de consultas que pide el PP, el diputado socialista ha replicado que esa ronda de consultas "se plantea todos los años", reiterando la petición al PP de plantear "propuestas" a las cuentas de 2025 y que "rectifiquen" también su actitud en el Congreso para "colaborar a la mejor marcha de Asturias". "Esos 60 millones le vendrían muy bien a Asturias, igual que los 30 millones del año pasado, que no sé si son 156 futuribles, pero van a ser 90 muy reales", ha advertido.