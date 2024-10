El portavoz asturiano ve una "irresponsabilidad impropia de una presidenta" que Ayuso no acuda a la reunión con Sánchez

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, se ha referido este miércoles a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a la reunión con Pedro Sánchez a Moncloa, y ha indicado que le parece "una irresponsabilidad gravísima impropia de alguien que es la presidenta de una comunidad autónoma".

"Me parece una irresponsabilidad porque no está velando por el interés general de su comunidad, sino que está tomando una actitud personal que no procede cuando se lleva a cabo una responsabilidad institucional como la suya", ha dicho Peláez.

El consejero se ha manfestado así en el turno de preguntas durante un encuentro informativo organizado por Europa Press y Unicaja en el Espacio Circus, con presencia de representantes institucionales y agentes sociales de la comunidad autónoma.

Guillermo Peláez considera que hay que respetar a las instituciones y hay que tratar de hacer política útil. En este sentido ha incidido en que cuando eres la presidenta de una comunidad autónoma y te llama el presidente del Gobierno, "tu obligación es acudir, porque tú al final representas a muchísimos ciudadanos y ciudadanas que tienen intereses concretos que negociar y hablar".

Por ello ha insistido en que es una "irresponsabilidad gravísima" no acudir a un encuentro en el que hay muchos temas a negociar que interesan a todos los madrileños y madrileñas y que afectan también al Gobierno de España. Asuntos que son "necesarios negociar, dialogar y conversar".