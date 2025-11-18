Peláez a Vox: "Su problema no son las subvenciones nominativas sino a quien se dan las mismas"

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez ha vuelto a defender este martes en el Pleno que "las subvenciones nominativas son un mecanismo para conceder subvenciones amparado en la ley 38-2003 general de subvenciones. "Nosotros, siempre que haya una causa de interés general, de utilidad pública y como Gobierno que nos corresponde ejecutar el presupuesto, seguiremos utilizando las subvenciones nominativas con arreglo al marco legal establecido

Peláez respondía así a la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, que ha acusado al Gobierno de convertir las subvenciones nominativas en un mecanismo ordinario de financiación a dedo que el Gobierno utiliza para premiar a sus afines.

El consejero ha indicado que tras escuchar a Vox se ha dado cuenta de que el problema para ese grupo parlamentario no son las subvenciones nominativas en sí, sino a quién se dan esas subvenciones nominativas.

"El problema, lo que les molesta, es a quién se dan las subvenciones nominativas. Y como le decía, eso es el fiel reflejo del proceso democrático. Nosotros aquí preferimos el amor y el sexo libre, con protección, y no nos gusta, por ejemplo, el maltrato y la crueldad animal que ustedes financian allí donde gobiernan con subvenciones nominativas a la tauromaquia", dijo Peláez.

Por su parte la diputada de Vox, Sara Álvarez, tras escuchar al consejero ha insistido en el uso "abusivo, recurrente e inmoral" de las subvenciones nominativas por parte del Gobierno asturiano, después de que el informe de la Sindicatura de Cuentas confirmara que durante años no ha existido un control adecuado ni transparente sobre estos fondos públicos.

Rouco recordó que el informe revela lo que Vox viene advirtiendo desde hace años, que "estas subvenciones directas y a dedo se han convertido en un mecanismo ordinario de financiación, aunque su uso debería ser excepcional".