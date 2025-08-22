Pepe Álvarez participará con una conferencia en la XXV edición de la Escuela Internacional de Verano de UGT Asturias

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias celebra en Oviedo, del 1 al 4 de septiembre, la XXV edición de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, será el encargado de ofrecer una conferencia tras el acto inaugural, en una cita que reunirá a más de una veintena de representantes institucionales, sindicales y expertos procedentes de distintos ámbitos.

El 1 de septiembre, la inauguración contará con el presidente del Principado, Adrián Barbón; el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde.

El martes día 2 de septiembre a las 09.00 horas será el turno de la mesa redonda 'Reducción de jornada laboral' con la participación de la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, Ana Rosa Argüelles Blanco, del vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján de Frías; y de la directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán López.

A las 11.00 horas se desarrollará la mesa redonda 'Geopolítica-ultraderecha-populismo' con la participación de Hans Peter Van den Broek, Profesor de SociologÌa de la Universidad de Oviedo; y Cesar Calderón Avellaneda, Consultor Político. A las 12.30 el panel 'Nuevos retos sindicales' con Isabel Araque Lucena (secretaria general de UGT Servicios Públicos), Antonio Oviedo García (secretario general de FeSMC-UGT), Mariano Hoya Callosa (secretario general de FICA-UGT).

El miércoles 3 la jornada comenzará a las 09.00 con el panel 'Infraestructuras energéticas' con la ponencia de Fernando Soto Martos, asesor energético de AEGE y representante de Red Eléctrica. A las 10.30 mesa redonda sobre Financiación Autonómica con representantes de Grupos Parlamentarios en la Junta General.

Por su parte, el jueves 4 de septiembre la jornada la abrirá la mesa redonda 'Vivienda, un derecho constitucional' con Sergio González Begega, profesor titular de Sociología de la Universidad de Oviedo; Susana García Rama, gerente de García Rama; y Jesús Daniel Sánchez Fernández, director de Vivienda de Principado de Asturias.

A las 10.30 horas el panel 'Sociedad de la información' con Jesús Maraña Marcos (director editorial de infoLibre y tintaLibre) y Carlos Sánchez Sanz (director adjunto de El Confidencial). Por último, a las 12.00 horas cerrará la XXV edición de la Escuela Internacional de Verano de UGT Asturias la consejera de Educación del Principado de Asturias; Eva Ledo Cabaleiro.