Peralta (Vox) critica que no conste la nueva licitación para el mantenimiento de los vehículos del SEIS de Oviedo

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OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido este lunes de que el contrato vigente de servicio de mantenimiento de la flota de vehículos adscrita al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y Protección Civil finaliza el próximo 4 de noviembre y ha criticado que no consta la publicación de una nueva licitación en la Plataforma de Contratación.

En una nota de prensa, la edil ha calificado de "irresponsabilidad" dejar sin cobertura este servicio especializado, que incluye mantenimiento preventivo y correctivo, averías mecánicas y eléctricas, chapa, pintura y neumáticos; ya que afecta directamente a la seguridad de la ciudadanía y al personal del SEIS y Protección Civil.

Por ello, ha registrado una batería de preguntas para la Comisión de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación "con el fin de conocer si el Ayuntamiento ha analizado las causas de la falta de ofertas, si está preparando nuevos pliegos y cuándo está prevista la publicación de una nueva licitación". También solicita saber qué condiciones podrían modificarse para hacer "más atractiva" la contratación y qué medidas se adoptarán mientras no exista un nuevo contrato adjudicado.

"El equipo de gobierno debe aclarar si prevé utilizar un contrato menor, un contrato puente u otra fórmula para evitar una interrupción del servicio. Lo que no puede hacer es esperar a que el 4 de noviembre llegue sin una solución sobre la mesa", ha afirmado.

Peralta ha exigido además al equipo de gobierno que asegure que, a partir del 4 de noviembre, los vehículos del SEIS y Protección Civil "estarán en correcto estado para desarrollar sus funciones y dispondrán del mantenimiento necesario". "La seguridad no admite improvisación. Oviedo necesita garantías de que estos servicios seguirán funcionando con normalidad y que sus vehículos estarán debidamente atendidos. Exigimos respuestas claras y una solución inmediata", ha concluido.