Pesar en Asturias por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

OVIEDO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias ha convocado este lunes un minuto de silencio por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, en el que han fallecido al menos 39 personas y otras 152 han resultado heridas. Los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés y Siero se han sumado también al minuto de silencio, convocado en toda España por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

Tras el minuto de silencio, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha mostrado la "solidaridad, cariño y afecto" del Gobierno y de la sociedad asturiana con las víctimas del que ya es uno de los accidentes ferroviarios "más graves" en España.

La representante del Gobierno ha señalado que "se están desplazando hasta Adamuz tanto el ministro de Fomento como el presidente del Gobierno, donde harán declaraciones y allí explicarán los días de luto que se van a decretar". "Este es un momento muy doloroso para toda España, esto es uno de los accidentes más graves que hemos tenido ferroviario", ha lamentado.

Lastra ha pedido "prudencia ante las declaraciones que se están haciendo respecto al accidente" porque "ha sido un accidente muy extraño". "Ahora lo que hay que hacer es acompañar a las víctimas, a sus familias y también agradecer la extraordinaria labor del servicio de emergencias y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", ha subrayado.

Por otro lado, ha indicado que actualmente se están cotejando "todos los datos disponibles" y, con la información que existe "ahora mismo", "parece que no hay ningún asturiano entre las víctimas o entre fallecidos o heridos del accidente".

La vicepresidenta Gimena Llamedo ha acudido también al minuto de silencio y se ha sumado al "dolor y al apoyo" a las víctimas, sus familias y el pueblo andaluz, y ha reconocido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de emergencias y los sanitarios.

A través de las redes sociales, el presidente Adrián Barbón ha dicho que su corazón "está con las familias de las personas fallecidas y con las personas heridas", a las que ha deseado una pronta recuperación.