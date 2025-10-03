Un pesquero tiene que ser remolcado hasta Luanco tras quedarse sin motor

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un barco pesquero tuvo que ser remolcado hasta el puerto de Luanco, en el municipio asturiano de Gozón, tras sufrir una avería y quedarse sin motor.

Según información de Salvamento Marítimo recogida por Europa Press, en la embarcación iban dos personas a bordo. Informaron de que no arrancaba el motor y pidieron ayuda.

El barco estaba fondeado en el Cabo Peñas y la embarcación Salvamar Rigel acudió al lugar para remolcarles. A las 2.40h, llegaban al puerto de Luanco, bajo la supervisión de los controladores del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón.