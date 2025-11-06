Piden más de 38 años de cárcel para un grupo criminal kosovar por asaltos a estaciones de servicio

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita más de 38 años de prisión para un grupo criminal de nacionalidad kosovar acusado de varios asaltos en estaciones de servicio y otros locales, a los que accedían escalando o haciendo butrones ataviados con pasamontañas.

Según una nota de prensa de la Acusación pública, la vista oral está señalada para este próximo viernes, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

De acuerdo al relato fiscal, los cuatro acusados, todos ellos de nacionalidad kosovar y etnia albanesa y en situación irregular en territorio nacional español, junto con otras tres personas más -debidamente identificadas pero que no han podido ser detenidas hasta la fecha-, crearon a principios del año 2018 un grupo criminal organizado.

Este se dedicaba a cometer robos, mediante la destrucción de los sistemas de seguridad y forzamiento de cajas fuertes, con especial enfoque sobre estaciones de servicio de carburantes, entidades bancarias y determinadas empresas.

El grupo de instaló en Gijón antes del 14 de abril de 2018, donde residían en régimen de semiclandestinidad, en un domicilio en la calle Santa Doradía que alternaban, por motivos de seguridad, con otra vivienda de Noreña.

Tras utilizar las herramientas en cada uno de los robos, las ocultaban en un zulo ubicado en entorno del camino de La Perdiz, en Gijón, donde guardaban también algunos de los transmisores y teléfonos móviles que solo utilizaban durante los robos. Para cometer los delitos, los acusados empleaban diferentes vehículos con placas de matrícula falsificadas.

De esta forma, sobre las 02.53 horas del 14 de abril de 2018, los acusados se dirigieron a un local situado en Las Vegas-Figaredo-Mieres (Asturias), donde se encontraba un cajero automático interior.

Una vez allí, se colocaron todos ellos un pasamontañas que les cubría parcialmente el rostro y, tras apalancar la puerta de acceso y fracturar una puerta blindada corredera, rompiendo dos sensores volumétricos, accedieron a la estancia en la que se encontraba el cajero automático. Si bien no lograron hacerse con dinero, causaron daños materiales y perjuicios económicos por importe total de 3.657,18 euros.

Asimismo, en la madrugada del 16 de abril de 2018, los acusados se dirigieron a la tienda de la estación de servicio Montico I, en El Montico-Carreño, a la altura aproximada del punto kilométrico 401,5 de la Autovía del Cantábrico (A-8), Irún-Bahamonde, sentido Lugo.

Una vez allí y tras colocarse el pasamontañas, accedieron por la parte posterior de la tienda escalando la pared. Para ello se ayudaron de unas estructuras metálicas fijas que se encontraban en la parte posterior de la edificación, alcanzando el techo de la tienda.

Realizaron también dos butrones, empleando para ello una herramienta de corte tipo radial, localizaron la centralita de alarmas y la inutilizaron.

Los acusados accedieron a la caja fuerte, logrando forzarla y abrirla, causando daños materiales valorados en 8.975,43 euros, y sustrayendo 10.916 euros, entre el efectivo sustraído del interior de la caja y el importe de la recaudación que había en la máquina expendedora de tabaco, la que también forzaron con una palanca de grandes dimensiones.

También se beneficiaron de artículos de la tienda (bebidas y golosinas) por un valor aproximado de 104 euros. Para desplazarse hasta ese lugar, utilizaron el vehículo un Audi A4 Avant, al que sustituyeron las placas de su matrícula legítima.

Por otro lado, la madrugada del 26 de abril de 2018, los acusados se desplazaron hasta la estación de servicio de Montico II, en El Montico-Carreño, a la altura de la salida 394 de la Autovía del Cantábrico (A-8), Irún-Bahamonde, sentido Gijón.

Una vez allí, con el rostro parcialmente cubierto, tras escalar la pared de la parte posterior de una edificación destinada a tienda y oficina de la estación de servicio, realizaron un butrón para acceder al local y a la trastienda, lugar en el que se almacenaban comestibles y efectos de oficina.

En este caso, no lograron alcanzar las dependencias en la que se encontraba la caja fuerte y el dinero en efectivo al activarse la alarma, lo que precipitó la huida de los acusados. Causaron daños materiales y desperfectos valorados en 1.666,71 euros.

Sobre las 03.10 horas de la madrugada del 29 de abril de 2018, los procesados se trasladaron a la estación de servicio de Leorio-Gijón, a la altura del número 46 del Camino de La Candelera.

Cubiertos con pasamontañas, escalaron a la parte superior de la zona de los lavaderos, que se encuentran anexos a la edificación de la estación de servicio, desde donde posteriormente accedieron con facilidad al techo de la tienda, haciendo un butrón en el tejado, justo encima de la oficina en la que se encontraba ubicada la caja fuerte.

No obstante, no consiguieron llegar hasta ella al estar activada una alarma con sensor de movimiento, que se disparó al tiempo que el dispositivo arrojó una gran cantidad de humo sobre los acusados, impidiendo totalmente la visión en la misma. Los daños ascienden a 3.664,49 euros.

Además, sobre las 22.28 horas del 2 de mayo de 2018, los acusados se dirigieron a la estación de servicio de carburantes El Pinar, a la altura aproximada del punto kilométrico de la carretera comarcal CU-2, a su paso por la localidad de El Pito-Cudillero (Asturias).

Realizaron, en este caso, un butrón en la pared del servicio de caballeros, contigua con el local destinado al cobro del repostaje de carburante y al bar, causando daños materiales y desperfectos cuya exacta cuantificación no ha podido ser determinada hasta la fecha. También sustrajeron 600 euros en efectivo.

Otro de los robos que se les imputa tuvo lugar la madrugada del 4 de mayo de 2018, cuando se dirigieron a una empresa en la avenida de Los Campones, Tremañes- Gijón.

Tras acceder al techo de la nave de la empresa y practicar un butrón en el mismo, accedieron a su interior e intentaron fracturar la caja fuerte. No lograron apoderarse de dinero pero ocasionaron cuantiosos daños materiales por un importe total de 17.560,33 euros, que fueron posteriormente abonados a la entidad por la compañía aseguradora.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas perpetrado en establecimientos abiertos al público fuera de las horas de apertura de los artículos 237, 238. 1º, 2º, 3º y 5º, y 241-1º, párrafo último, y 4º, en relación con el artículo 235-9º del Código Penal, y del artículo 74.1 y 2; de un delito de pertenencia a grupo criminal de artículo 570 ter.1-b) del Código Penal; y de un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 392.1, en relación con el artículo 390.1-1º y 2º, 26 y 74.1, todos ellos del Código Penal.

Concurre en los acusados la circunstancia agravante modificativa de la responsabilidad criminal de disfraz con relación al delito de robo con fuerza en las cosas.

Por todo ello, solicita que se condene a cada uno de los acusados, por el primer delito, a seis años de prisión; por el segundo, a ocho meses de prisión; por el tercero a tres años de cárcel y multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros, además del abono de las costas procesales.

Las penas privativas de libertad, serán cumplidas parcialmente y sustituidas por la expulsión de los acusados del territorio español y la prohibición de regresar a España durante un período de ocho años desde la fecha de la expulsión, una vez que hayan cumplido las 2/3 partes de las mismas.

En concepto de responsabilidades civiles los acusados deberán de indemnizar a los representantes de las entidades perjudicadas por los daños causados y el dinero sustraído, más los intereses legales correspondientes.