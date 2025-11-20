Piden siete años de cárcel para un acusado de mantener relaciones sexuales consentidas con una niña de 13 años

GIJÓN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado este jueves una pena de siete años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por mantener relaciones consentidas con una niña de 13 años.

Según una nota de prensa de la Acusación Pública, la vista oral se ha celebrado este en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón.

De acuerdo al relato fiscal, el 3 de septiembre de 2021, el acusado mantuvo relaciones sexuales consentidas con la menor, de 13 años en ese momento. Los hechos fueron denunciados por la madre de la adolescente, después de que esta le relatara lo sucedido.

El procesado, que conocía la edad de la menor, padece un retraso mental ligero, alteración que desde un punto de vista médico legal no afecta a sus capacidades cognoscitivas ni volitivas en relación a los hechos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años del artículo 181.1 y 3 del Código Penal.

Por este motivo, pide que se condene al procesado a siete años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cinco años; inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad durante 14 años.

También solicita para él la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la menor, a su domicilio o centro de estudios, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años.

Además, requiere para el acusado imponerle una medida de libertad vigilada durante siete años, con la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad.

A todo ello se suma el abono de las costas procesales y, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor, a través de su representante legal, con 5.000 euros, más los intereses legales correspondientes.