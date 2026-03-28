Pilar Rato, nueva presidenta de Codopa

Pilar Rato - CODOPA

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asamblea anual de Coordinadora Asturiana de ONGD del Principado de Asturias (Codopa) ha elegido a una nueva junta directiva presidida por Pilar Rato y ha acordado la incorporación de tres entidades más.

En la reunión se ha aprobado por unanimidad el Informe de Gestión y el Informe Económico de 2025, el plan de trabajo y presupuesto de 2026 y el Protocolo contra el Acoso presentado por el grupo de feminismos.

Además, Codopa incorpora como entidad observadora a la Asociación Hashtg y a dos nuevas socias: AIDA y Fundación Adsis. En total, 43 entidades que reafirman su compromiso por seguir trabajando coordinadamente a favor de la cooperación internacional al desarrollo, la paz, los derechos humanos y la solidaridad, según han informado desde Codopa.