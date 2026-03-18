Las piscinas del Parque del Oeste cerrarán del 21 de marzo al 30 de junio por obras de rehabilitación

Archivo - Piscinas municipales del Parque del Oeste en Oviedo.
Archivo - Piscinas municipales del Parque del Oeste en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 15:05
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OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas del Parque del Oeste permanecerán cerradas al público a partir del próximo 21 de marzo con motivo de las obras de rehabilitación y mejora de las instalaciones.

El cierre se prolongará hasta el 30 de junio, fecha prevista para la finalización de los trabajos.

El Ayuntamiento de Oviedo ha agradecido la comprensión y colaboración de las personas usuarias durante el periodo en que la instalación permanecerá fuera de servicio.

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