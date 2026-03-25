Plan Corresponsables 2026: Siero oferta actividades de ocio y conciliación en fines de semana y días no lectivos

El Ayuntamiento de Siero abre mañana el plazo de inscripción para el Plan Corresponsables de conciliación familiar - SIERO

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad de Siero, Eva Iglesias, ha anunciado este miércoles la apertura de las inscripciones de Plan Corresponsables 2026 para el concejo. Las actividades cuentan con un presupuesto de 119.520,62 euros y están financiadas por la Dirección de Igualdad del Principado de Asturias.

Iglesias ha explicado que "el plan supone la puesta en marcha de diversas actividades infantiles y juveniles en fines de semana y periodos no lectivos que tienen como finalidad favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las familias con niñas, niños y jóvenes de 3 a 16 años inclusive de todo el concejo".

El contrato incluye dos lotes: el primero, abarca actividades de conciliación de ocio en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, mientras que el segundo contempla actividades de conciliación laboral en días no lectivos, con 20 jornadas en Lugones y 19 en Pola de Siero, que se desarrollarán en el Colegio del Carbayu y en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, respectivamente.

ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN

El primer lote, incluye actividades de conciliación de ocio en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, que se desarrollarán varios viernes y sábados entre los meses de marzo y septiembre, en horario de 16.00 a 20.00 horas. En total, se ofertan 115 plazas por sesión, 75 para niñas y niños de 3 a 8 años y 40 para niñas, niños y adolescentes de 9 a 16 años.

El segundo lote de conciliación abarca actividades de conciliación en días no lectivos, contempla un total de 215 plazas por periodo no lectivo, 100 en Lugones y 115 en Pola de Siero, también distribuidas por grupos de edad. Las actividades se desarrollarán en horario de 8.00 a 15.00 horas en distintas fechas entre marzo y julio.