Recogida de firmas en Siero contra la privatización del servicio de agua: se registran 10.854 apoyos

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Siero por el Agua ha registrado este jueves en el Ayuntamiento de Siero un total de 10.854 firmas para solicitar la convocatoria de una consulta ciudadana sobre la intención de privatizar el servicio municipal de agua, iniciativa que, recuerdan, ha sido promovida por el PSOE con el apoyo de Vox.

"Queremos que la ciudadanía de Siero se pronuncie democráticamente sobre el proceso de concesión a una empresa privada de la gestión del servicio de aguas durante 30 años y que se suspenda la tramitación del contrato hasta que se celebre la consulta", apunta el colectivo en una nota de prensa.

El colectivo pide al alcalde que acepte la voluntad vecinal y cumpla la normativa, en referencia al artículo 31.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, que permite solicitar una consulta popular por iniciativa ciudadana cuando se reúna un apoyo superior al 15% del censo electoral.

El colectivo reclama la paralización del procedimiento hasta que se celebre dicha consulta, insta al alcalde socialista, Ángel García, a "no destinar más fondos a consultoras externas", y advierte que iniciará trámites legales para garantizar el cumplimiento de la normativa. "El alcalde tiene una oportunidad para convocar la primera consulta popular de Asturias", subrayan desde la plataforma.