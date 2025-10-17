La plataforma 'El Campillín no se toca' recoge más de 8.000 firmas contra la construcción del nuevo parking

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal 'El Campillín no se toca' ha entregado ha presentado 8.084 firmas en forma de alegaciones contra el proyecto municipal para construir un aparcamiento subterráneo en el parque. El portavoz del colectivo, Arturo Vilariño, ha asegurado este viernes que los vecinos planean continuar con las protestas a través de concentraciones y más actos. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados", ha señalado.

Vilariño ha reiterado que la plataforma considera el aparcamiento "innecesario" y ha defendido que existen "terrenos a cinco minutos que no modifican ni estorban a nadie" donde podría ubicarse el proyecto del futuro parking. "Si fuese necesario y no hubiese otras ubicaciones nos tendríamos que callar, pero no es el caso", ha sentencido.

También ha criticado que el equipo de gobierno haya rechazado otras alternativas, como habilitar aparcamientos en línea en la Ronda Sur. "No tenemos los informes, no nos facilitaron nada, pero dicen que ahí, en superficie no son viables y que aquí, excavando tres alturas hacia abajo, sí lo son. Lo vemos un poco contradictorio", ha señalado.

Según Vilariño, la anterior campaña organizada por el colectivo --una pegada de carteles en ventanas de comercios y viviendas para mostrar el rechazo de los vecinos a dicho proyecto-- tuvo un gran apoyo en la ciudad. "Se pegaron más de 200 carteles", ha asegurado.

Por último, Vilariño ha comentado que "no se creen" la versión del Ayuntamiento de que la afectación al Campillín "va a ser mínima" y ha cuestionado la encuesta realizada entre los vecinos del casco antiguo sobre los problemas de aparcamiento en la zona. "Yo llevo 45 años viviendo en este barrio y a mi nadie me ha preguntado nada", ha concluido.