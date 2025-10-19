La plataforma gratuita del Principado 'Aula Paraíso' incorpora 20 nuevos cursos para profesionales del sector turismo

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias amplía la oferta formativa gratuita para profesionales del sector turístico a través de 'Aula Paraíso', la plataforma online puesta en marcha este año para mejorar la capacitación en sostenibilidad, innovación y digitalización.

Más de 850 personas ya han participado en alguno de los cursos financiados con fondos europeos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ahora 'Aula Paraíso' incorpora veinte nuevos cursos que abordan las principales tendencias del sector y mantienen el acceso a los programas más demandados, como la formación en inglés para alojamientos y restaurantes, el manejo de Microsoft Excel para la gestión empresarial o la promoción turística en redes sociales.

Además, la plataforma lanza una actualización con nuevas píldoras formativas, con contenidos de entre 2 y 20 horas de duración, centradas en áreas clave como el comercio electrónico, la gestión de la reputación online, la ciberseguridad, el marketing digital, la comunicación en redes sociales o el diseño de experiencias turísticas memorables.

Las nuevas sesiones de formación online, de dos horas de duración, permitirán a los profesionales aprender a crear vídeos promocionales, conocer las claves del Sello de Sostenibilidad, analizar casos de éxito del sector y abordar la gestión de crisis en redes sociales.

Toda la información sobre esta formación está disponible en la web https://aulaparaiso.pro/