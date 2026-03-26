La Plataforma Médicos del Sespa amenaza con una huelga indefinida si no hay "diálogo real" y avances en sus peticiones

Archivo - Movilización médicos en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Médic@s del SESPA ha enviado una nueva carta a la Consejería de Salud del Principado de Asturias en la que expresa su "profunda decepción" por la falta de avances en las condiciones laborales del colectivo médico tras meses de movilizaciones y en la que además amenazan con convocar una huelga indefinida.

Desde la Plataforma solicitan la apertura de "un diálogo real con la Consejería y advierten de que, si no hay avances en las próximas semanas, intensificarán las movilizaciones, incluyendo la posibilidad de una huelga autonómica indefinida".

Los profesionales denuncian que no se han aplicado medidas clave como la limitación real de la jornada semanal a 35 horas ni la reducción de las agendas en Atención Primaria a un máximo de 35 pacientes diarios.

Además, critican que la Administración dé por resuelto el conflicto sin abordar estas reivindicaciones fundamentales .

En ese sentido desde la plataforma insisten en que estas dos medidas son "irrenunciables" y advierte de que la falta de personal no puede justificar la sobrecarga laboral actual. Reclaman más contratación, reorganización asistencial y una adecuada compensación del trabajo extraordinario.