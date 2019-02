La plataforma Stansted-Asturias cree que el Principado "ha demostrado una vez más su incompetencia"

Publicado 13/02/2019 19:24:39 CET

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de Afectados por la Cancelación de Vuelos Asturias-Londres Stansted ha emitido este miércoles un comunicado sobre el resultado de los concursos de promoción turística y conectividad de Asturias con los destinos internacionales de París, Fráncfort y Londres. Los dos primeros han quedado desiertos y el tercero ha recibido una sola oferta por parte de Vueling.

"El Gobierno del Principado ha demostrado una vez más su incompetencia para solucionar el problema de aislamiento internacional que sufre Asturias", han lamentado.

La citada organización ha acusado a los responsables del Principado, de signo socialista, de haber originado el problema, de desestimar su magnitud y de "ignorar a la sociedad mientras ellos disfrutaban de sus 5.100 trayectos gratuitos".

La plataforma dice que nunca confiaron en el Gobierno asturiano para solucionar este asunto. "No conocen cómo funciona el mercado, ignoran sistemáticamente las necesidades de la ciudadanía y lo único que hacen es empeorar las cosas", han criticado.

Solicitan al Ejecutivo que no firmen ahora "a la desesperada" un contrato "a la carta" con fines electoralista. "Su tiempo y nuestra paciencia ya se han acabado. Se necesita utilizar bisturí, no poner una tirita electoral. El Aeropuerto de Asturias no despegará si una low cost no opera en el Principado. Cuando los monopolios campan a sus anchas durante años suceden estas cosas", han apuntado.