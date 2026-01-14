El Pleno aprueba un mayor control sobre zonas peatonales y cierres piloto de calles para probar sus efectos

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar a adelante en el Pleno de este miércoles una iniciativa para ejercer una mayor vigilancia en zonas peatonales contra los aparcamientos indebidos y el elaborar cierres temporales de calles para comprobar los efectos en el tráfico.

Dentro de esta iniciativa, votada por puntos, no ha sido aprobado el punto encaminado a estudiar la posibilidad de implementar mecanismos de control de acceso para garantizar que solo los vehículos autorizados circulan por las calles restringidas al tráfico, al ejercer la alcaldesa, Carmen Moriyón, el derecho al voto de calidad para desempatar las votaciones.

Sí se ha aprobado, en este punto por unanimidad, el instalar mobiliario urbano disuasorio para prevenir el estacionamiento irregular de vehículos en las calles peatonales o en el espacio reservado a peatones de las calles de plataforma única.

Asimismo se ha estado de acuerdo, salvo Vox, en incrementar la señalización viaria que advierte de las distintas restricciones de circulación y estacionamiento.

Además, se desplegará una mayor vigilancia para prevenir y sancionar debidamente las infracciones relacionadas con la circulación, parada y estacionamiento de vehículos en lugares no autorizado para ello.

También han coincidido los grupos municipales, excepto Vox, en desarrollar un programa piloto de cierres temporales de calles al tráfico en fines de semana o festividades, para comprobar sus efectos y en elaborar una planificación para la próxima transformación de calles al modelo peatonal o de plataforma única.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha defendido ir hacia una movilidad más sostenible y se ha quejado de los conductores "incívicos" que aparcan en calles peatonalizadas o zonas peatonales de las plataformas únicas, de ahí que pida un mayor control.

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha coincidido en que estos estacionamientos irregulares dañan el pavimento, no preparado para ello.

Al tiempo, ha hecho valer las inversiones del Gobierno local en materia de pacificación del tráfico, a lo que ha puesto de ejemplo la intervención en 'La Escuelona' o la plataforma única en Cimadevilla, barrio donde está previsto actuar en más calles. A esto ha sumado la construcción de carriles bici, de los que en 2026 está previsto hacer dos más, en Albert Einstein y en la carretera de Cimadevilla, para formar ejes ciclistas.

Con respecto al mobiliario urbano disuasorio solicitado, ha explicado que están diseñando jardineras de condiciones adecuadas para evitar el estacionamiento en zonas peatonales.

Muy crítica se ha mostrado con la parte de control y peatonalización de esta iniciativa la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien ha considerado más conveniente replantear el trazado urbanístico de la ciudad para eliminar cuellos botella y ampliar aparcamientos, así como mejorar zonas de carga y descarga de los vehículos de reparto.

Por su parte, el edil del PSOE Tino Vaquero ha culpado del problema, en parte, a la "inacción" del Gobierno local, que, a su modo de ver, no apoya la movilidad sostenible, a lo que ha puesto de prueba que el Plan de Movilidad está guardado "en un cajón".

Se ha quejado, entre otras cosas, que hay coches aparcados indebidamente por todos lados y también vehículos de carga y descarga "sin control".

Por ello, el PSOE apuesta por instalar cámaras o códigos QR para un control de la carga y descarga y asegurar la rotación. También ha puesto en duda que, aún aprobando la proposición, el Gobierno local la ejecute, salvo la parte del mobiliario cuando la situación sea insostenible.

AMIANTO

Por otro lado, también IU ha conseguido que se aprueben dos de los puntos de su iniciativa encaminada a la retirada de amianto en construcciones de la ciudad, tanto públicas como privadas, así como el realizar una campaña informativa acerca de este grave problema para la salud.

No se ha aprobado, en cambio, la elaboración de una línea de subvenciones para la retirada de este material, con función a niveles de renta, que solo ha contado con el apoyo de los partidos de izquierda.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha advertido de la peligrosidad del amianto y ha llamado la atención sobre que la ley no pide establecer un cronograma para la retirada de este, más allá de marcar una fecha límite en 2028. De ahí que vea importante que el Ayuntamiento establezca plazos y mecanismos.

Igual de importante considera el comunicar a la población, especialmente a aquellos ciudadanos que viven en edificaciones que tienen amianto. Para ello, se usaría el censo de amianto elaborado por ley por el Ayuntamiento.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, por su lado, ha llamado la atención de que el citado censo detectó más de 6.500 espacios privados donde hay amianto, si bien está en estudio avisar a los de mayor peligro.

Eso sí, ha dejado claro que el Ayuntamiento no tiene capacidad para obligar a su retirada o hacerlo en ejecución subsidiaria. Sí que está dispuesto a reforzar la vigilancia municipal en instalaciones donde pueda verse peligro de contaminación y se pueda obligar a su retirada. Sobre las ayudas, ha apuntado que, sin ser específica, la retirada de amianto se puede incluir en una del Principado vinculada a la mejora de la eficiencia energética.

Vox, por su lado, ha coincidido con que el amianto es motivo de preocupación, pero no cree que las ayudas debieran darse solo con función a niveles de renta, mientras que el PSOE duda sobre la obligatoriedad legal a su retirada en instalaciones privadas.

SINHOGARISMO

No ha prosperado, en este caso, una proposición del PSOE para elaborar un plan de choque contra el sinhogarismo, especialmente en olas de frío, y aumentar las soluciones habitacionales de personas en situación de calle, con una atención personalizada. En este caso, no ha sido aprobada la iniciativa al ejercer la alcaldesa su voto de calidad.

Los socialistas han pedido al concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, un compromiso y liderazgo políticos y también una atención de calidad a los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras.

Al tiempo, ha criticado a Vox, pese a su apoyo a la iniciativa, que lo que le molesta es la estética de los mendigos en la calle y no su situación.

Pendás, por su lado, ha considerado "redundante" esta proposición ya que se está trabajando en ello desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Red de Inclusión Activa (Redia). De hecho, ha avanzado que en 2026 harán un nuevo análisis de la situación de sinhogarismo en la ciudad para optimizar recursos existentes y crear otros nuevos si son necesarios.

Sobre las olas de frío, ha apuntado que van a cambiar la metodología de los protocolos para no se actúe solo con función a la temperatura y para que se tenga en cuenta las condiciones personales de cada individuo. Respecto al Albergue Covadonga, ha remarcado que se ha creado un grupo motor de trabajo liderado por la FMSS, donde participa la Redia.

CONSEJOS ESCOLARES

Tampoco ha salido adelante una iniciativa conjunta de Podemos e IU para modificar los Estatutos y el Reglamento del Consejo Escolar, de cara a su adaptación a tiempos actuales y para incluir a nuevos agentes vinculados a los centros educativos, como pueda ser de Urbanismo, el 11x12 o comedores escolares.

El edil de Educación, Jorge Pañeda, ha argumentado su rechazado a la proposición al no ser momento para modificar este órgano, ya que están inmersos en el diseño del nuevo pliego del servicio de comedores escolares y deben centrarse en este aspecto para no cargar de trabajo a los técnicos municipales. Eso sí, no descarta hacer una modificación a futuro, al constatar que es necesario hacer cambios.