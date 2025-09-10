El Pleno aprueba negociar con el Puerto la adquisición de los terrenos de Jove

Rechazada una proposición socialista para la construcción de vivienda de protección

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, por unanimidad --Vox no acudió--, una proposición conjunta de Podemos e IU para iniciar una negociación con la Autoridad Portuaria de Gijón para la adquisición de los terrenos que tiene esta en Jove, cerca de la calle de Francisco Eiriz, y que tradicionalmente tuvieron un uso deportivo.

Los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han defendido la necesidad de adquirir estos terrenos para que los clubes deportivos de esa zona puedan contar con un espacio para la práctica deportiva.

Además, han resaltado que la ficha urbanística permite la construcción de vivienda pública en esos terrenos. Suárez Llana, en su caso, ha incidido en que la proposición solo plantea iniciar la negociación, sin concretar el que tenga que ser mediante la compra de los mismos o que los ceda la entidad portuaria.

"Si lo consiguen gratis, nada que decir", ha contestado al concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, quien ha incidido en que esta es una ocasión para que la nueva Presidencia de El Musel, que dice que está comprometida con la ciudad, los ceda gratuitamente.

Visión distinta es la que tiene el PSOE. El concejal socialista Tino Vaquero ha llamado la atención sobre que lo que no parece es que el Equipo de Gobierno local quiera pagar por ellos lo que valen.

En cualquier caso, ha remarcado que se podrían construir en esa parcela 82 viviendas, a lo que ha apuntado que les da igual que las construya el Principado o el Ayuntamiento. Dicho esto, ha apuntado que lo adecuado, a su juicio, es que el Ayuntamiento se haga con los terrenos.

Vaquero, relacionado con el acceso a la vivienda, por otro lado, ha presentado en el Pleno una proposición plenaria que no ha salido adelante debido al rechazo de Foro, PP y concejal no adscrito. Vox no ha podido acudir al Pleno y el resto de fuerzas ha votado a favor de la iniciativa socialista.

El concejal del PSOE ha puesto de relevancia el aumento del precio de la vivienda, tanto en Gijón como en Asturias, con una media de alquiler por encima de los 800 euros, al tiempo que ha rechazado el Plan Llave del Gobierno local. También se solicitaba, en su propuesta, el pago pendiente de las ayudas a fachadas.

Ha recalcado, en este contexto, que en Gijón hay pocas viviendas y caras, así como un alquiler a precios "prohibitivos". Por este motivo, ha abogado por empezar por una pequeña construcción para ir aumentando y hacer como en el antiguo solar de Peritos, es decir, el uso de suelo dotacional para construcción vivienda protección.

Vaquero ha augurado que los gijoneses no van a ver ni una sola vivienda en este mandato del Plan Llave impulsado por el Gobierno local y, cuando se hagan, van a ser viviendas de casi 200.000 euros. El PSOE, asimismo, apostaba por modelos rápidos constructivos y negociar la cesión de suelos de otras administraciones.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha recalcado al PSOE que su proposición plenaria supondría un gasto de 25 millones de euros y ha contrapuesto al modelo ejecutado por el Principado con el Plan Llave, que ha defendido que será un 50 por ciento más barato.

En cuanto a la construcción industrializada, ha recalcado que en Asturias hay cero empresas que se dediquen a ello. También ha incidido en que el Ayuntamiento tuvo que hacer una modificación urbanística para que los pisos en Peritos pudieran tener un supermercado en su bajo y que así salieran más baratos.

Además, ha asegurado que el Plan Llave es la mejor medida y la manera económicamente más viable. Al tiempo, ha asegurado que este permitirá contar con 120 viviendas y no 20 como dice el PSOE.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha señalado que aunque se siguen comprando viviendas, la cosa es quién y para qué. En este sentido, ha visto necesario disponer de vivienda a precio asequible.

Suárez Llana, asimismo, se ha mostrado a favor de la mayoría de los puntos de la iniciativa socialista, aunque ha abogado por promover más la colaboración público social frente a la público privada. A mayores, ha indicado que IU añadiría un punto más a la propuesta, la movilización de vivienda vacía, con más de 8.000 en Gijón.

Por su lado, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha dado su apoyo a la proposición plenaria, si bien ha afeado al PSOE que no mueva un dedo en otras administraciones en las que gobierna para negociar con el Ministerio de Vivienda, más preocupado, según ella, en beneficiar a los caseros.