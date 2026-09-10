Pleno.- Barbón defiende los "avances, mejoras y soluciones" que se han registrado durante su gestión

Adrián Barbón - CAPTURA DE LA WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este jueves que en el periodo que lleva al frente del Gobierno asturiano se han registrado diferentes "avances, mejoras y soluciones".

Barbón se ha pronunciado en estos términos en la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) de este jueves tras ser preguntado por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, sobre si creía que los asturianos vivían hoy mejor que cuando el socialista llegó al Gobierno.

En su respuesta, Barbón ha indicado que en materia de empleo hay 34.000 personas trabajando más que cuando él accedió al cargo. Además, ha dicho que a día de hoy hay más habitantes en una Asturias que se "ha consolidado" como "potencia turística".

Además, el dirigente asturiano ha indicado que el Principado es hoy una comunidad "hiperconectada", no solo porque tengamos la mayor nivel de conexiones aéreas de la historia, o que por fin haya llegado la AVE, sino por la tarjeta ConeCta que permite viajar por todo el Principado un máximo de 30 euros. "Hemos atraído inversiones", ha añadido, antes de resaltar que Asturias sigue a la cabeza de las comunidades autónomas a pesar del descanso general del informe PISA o la gratuidad de la matrícula universitaria. Por último, Barbón ha destacado la "vía fiscal asturiana" y sus efectos para las familias, con deducciones por hijos, o para los jóvenes, con deducciones para la emancipación.

Las críticas de Queipo, según Barbón, se deben a su "ansiedad" ante la proximidad de las elecciones ante las "dudas" que genera entre sectores económicos y en determinados ámbitos de la vida cultural, política, económica y social de Asturias. Según Barbón, Queipo está mirando a Génova continuamente, intentando "humillarse" para que "lo proclamen definitivamente candidato".

Sin embargo, en su intervención, Álvaro Queipo, ha lamentado la "profunda desconexión" de Barbón con la realidad de Asturias y ha dicho que los impuestos han crecido tres veces más que los salarios desde que Barbón es presidente.

Queipo ha presentado un balance negativo de la gestión del Gobierno asturiano, destacando que "el precio de la vivienda ha crecido cuatro veces más que los salarios" y que "hay más de 185.000 asturianos en alguna lista de espera sanitaria, un 75% más". El líder popular ha insistido en que "la tasa de actividad es la más baja de toda España" y que "uno de cada cuatro jóvenes activos está en el paro", además de que "desde 2019, hemos perdido la friolera de más de un autónomo al día de forma constante".

Queipo ha criticado también la posición de Barbón respecto a la financiación autonómica, acusandole de intentar tratar a los asturianos de tontos y acusándole de estar "a merced de lo que Ferraz manda". Ha preguntado a Barbón qué votarán los diputados socialistas asturianos en el Congreso sobre esta cuestión, señalando que "Asturias no necesita un presidente que esté pendiente de todo menos en los intereses de esta comunidad autónoma".

Finalmente, Queipo ha realizado un balance crítico del mandato de Barbón, afirmando que "pagamos más impuestos que nunca, acceder a una vivienda es más complicado y caro" y que "demasiados jóvenes tienen que irse fuera para conseguir el futuro que aquí no pueden ni siquiera aspirar a tener", concluyendo que "por esto le van a juzgar los asturianos".