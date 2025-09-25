El pleno de la Junta General votará 122 propuestas de resolución en la última sesión del DOP

Debate de Orientación Política en la Junta General del Principado de Asturias - JGPA

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La última sesión del debate de orientación política de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) servirá para que los grupos parlamentarios discutan y voten un total de 122 propuestas de resolución.

La Mesa de la Cámara ha calificado y admitido la distintas iniciativas de los grupos: PSOE (2), PSOE y Convocatoria por Asturias (17), Grupo Convocatoria, Grupo Socialista y Covadonga Tomé (1), PP (38), Vox (29) y Grupo Mixto (35).

En el caso del Grupo Mixto, 18 pertenecen a la portavoz de Sumar Asturies, Covadonga Tomé, y 17 al secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares.

El debate de orientación política (DOP) correspondiente al inicio de este periodo de sesiones comenzó este martes con la intervención del presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón.

El miércoles fue el turno para que los distintos representantes parlamentarios confrontasen con Barbón. Los grupos han presentado sus propuestas de resolución con el fin de orientar al gobierno. Serán defendidas y votadas en la sesión de este viernes a las 9.00 horas.

En este caso cada grupo tiene treinta minutos a partir de las 9.00 horas para defender sus iniciativos. El tiempo será compartido en el caso del Grupo Mixto, integrado por Covadonga Tomé y por Adrián Pumares (Foro). Cada grupo tendrá un segundo turno que no excederá los 20 minutos. Posteriormente se votarán las distintas propuestas, una a una, poniendo fin así al debate de orientación política.

El pleno también servirá para aprobar la covertura de vacante de senadora por designación autonómica tras la renuncia de la socialista Melania Álvarez. Le sustituirá en el cargo María Jesús Álvarez.