El Pleno se posiciona en contra de la Ley de Amnistía, pese al rechazo de la izquierda

"Ni alentar violencia ni todas esas cosas que ha dicho", replica Moriyón (Foro) ante las acusaciones del PSOE



GIJÓN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP ha logrado sacar adelante este miércoles una proposición en el Pleno en contra de la Ley de Amnistía, al sumar los apoyos de Foro, Vox y concejal no adscrito, Óliver Suárez, y el rechazo de los grupos de izquierdas, PSOE, IU - Más País - IAS y Podemos.

La iniciativa no ha estado exenta de polémica y ha suscitado un ' cruce de palabras entre la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro) y la portavoz del PP, Ángela Pumariega, con la concejala socialista, Marina Pineda, al acusarles esta de "con su silencio alentar a grupos "energúmenos y machistas, que invocan la Constitución enarbolando banderas inconstitucionales y muñecas hinchables".

En cuanto a la iniciativa del PP, con ella el Pleno rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.

Asimismo, el Pleno "considera que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento".

Al tiempo, se anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que "eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas".

La portavoz del PP, Ángela Pumariega, ha sostenido que la amnistía propuesta "atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho".

Pumariega, que ha rememorado el "intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional", ha apelado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a las condenas impuestas a los principales líderes por sedición y malversación, algunos huidos al extranjero, en clara alusión al ex presidente catalán y eurodiputado de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.

Sobre este último, ha recalcado que condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017.

PRECIO DE LA PRESIDENCIA

Unido a ello, ha incidido en que si en 2021 dirigentes socialistas, incluido el propio presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tildaron de "inconstitucional" la amnistía, ahora "en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno", se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley.

"Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado", ha recriminado la portavoz del PP.

"El precio de la Presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo", ha advertido Pumariega, que ha tildado de "inasumible" el precio político a pagar.

Antes de presentar la iniciativa, Pumariega ha replicado a Pineda (PSOE) que todas las manifestaciones del PP son "pacíficas y ejemplares".

A esta le ha reprochado que lo que decían que era irrazonable e inconstitucional, pase ahora a ser "indispensable" para el PSOE, con referencia a la amnistía. Frente a ello, ha recalcado que en Almería, ha sido el PSOE, en cambio, quien ha presentado una moción en contra de esta amnistía.

Por ello, ha lamentado que en Gijón no haya ningún concejal de izquierda "tan valiente" para posicionarse en contra de una amnistía que, según Pumariega, no es para bien de Cataluña, solo para la investidura.

También ha afeado a la izquierda su "doble vara de medir", a lo que ha remarcado que no entiendo cómo no "se les cae la cara de vergüenza" el hablar ahora así, cuando no condenaron en su día los escraches hechos al PP.

"El PP condena todo hecho violento, venga de donde venga", ha asegurado Pumariega. Esta ha incidido en que, si bien pactar entre grupos políticos es legal, y legítimo, el problema es el precio, a lo que ha reprochado que Sánchez haya decidido que los españoles, "paguen la fiesta de los que odian España".

También la alcaldesa ha arremetido contra las palabras de Pineda. "Ni alentar violencia ni todas esa cosas que ha dicho", le ha espetado a la edil socialista, a la que recalcado que no cree que tenga motivo para decir algo por Foro relacionado con los altercados en las manifestaciones contra la amnistía.

"Se lo digo aquí en sede plenaria", ha respondido Moriyón a las acusaciones del PSOE por no condenar la violencia en estas manifestaciones. "Referente al grupo de Foro, no se lo voy a consentir", ha insistido.

"DOBLE VARA"

El portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez 'Floro' ha defendido la legalidad de la amnistía y ha sostenido que los indultos han ayudado a que Cataluña esté hoy mejor.

Al tiempo, ha visto un 'error' que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, compare esta amnistía con el Golpe de Estado del 23F. Asimismo, ha apelado a la convivencia pacífica y ha planteado al Pleno la posibilidad de condenar estos actos "violentos y antidemocráticos" contra el PSOE.

Al PP le ha recordado, eso sí, que el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, firmó el traspaso millones de euros a la Generalitat y el indulto a 16 miembros de Terra Lliure, además del acercamiento de presos de etarras. Relacionado con ello y las críticas del PP actuales, ha acusado al partido de Feijóo de tener una "doble vara de medir".

"España hasta ahora no se ha roto", ha recalcado Floro, que ha reivindicado que en el país se han hecho muchas cosas bajo gobiernos del PSOE.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha considerado que la amnistía supone una "compra" de apoyos parlamentarios para continuar en el poder, que, como consecuencia, condena la deuda a personas según dónde han nacido, según él. Esto, a su juicio, causa un "claro perjuicio" a gijoneses y asturianos. Se ha preguntado, además, si esto puede provocar la retirada de fondos europeos o que lleguen menos inversiones a Asturias.

En el caso de IU - MP - IAS, su portavoz, Javier Suárez Llana, ha replicado al PP que el ex presidente nacional Mariano Rajoy en su día ofreció ya la amnistía a los "golpistas como dice Vox". Y si bien no la llevó a cabo, ha recordado que hubo 20.000 amnistiados fiscales, entre ellos la familia Rato o la familia Franco. "España no se va a romper, la mejor garantía de ello es que ustedes no van a gobernar", ha afirmado el edil.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha alertado sobre que el país está "muy cerca de vivir un golpe de Estado contra España como el de 2017, ahora perpetrado desde la Moncloa". Algo de lo que ha culpado a Pedro Sánchez, el presidente "más corrupto" de la historia de España, según ella.

A este ha acusado de "pisotear" la Constitución y la igualdad de españoles ante la ley. Asimismo, ha criticado que con la Ley de Amnistía se legitima el golpismo y se atenta contra la separación de poderes, según ella. "Es una ley de impunidad para los golpistas catalanes exclusivamente en beneficio de Pedro Sánchez y del PSOE", ha asegurado.

Por su lado, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha remarcado al PP que el país sigue avanzado pese a su partido, al aludir a otras leyes que tacharon de inconstitucionales, como la del aborto o el matrimonio igualitario. Suárez ha aprovechado para mostrar su solidaridad con los compañeros del PSOE por la violencia que soportan "solo por hacer política", ha afirmado.

Y si bien ha destacado el trato cordial con los ediles del PP del Ayuntamiento, ha mostrado el rechazo a un discurso "incendiario" del partido que, según ella, cada día se parece más al de Vox. "No les reconozco a ustedes en esta estrategia, mezquina y pirómana, que están siguiendo sus líderes estatales", ha remarcado.