El Pleno rechaza la propuesta "trampa" de Vox de prohibir el burka en edificios municipales

La portavoz Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón no ha logrado sacar adelante este miércoles, en el Pleno Municipal, una iniciativa encaminada a regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, con prendas como niqab, burka o equivalentes.

En este punto, solo PP y el concejal de Foro Pelayo Barcia han apoyado esta proposición plenaria, que ha provocado un debate en torno al derecho a la libertad religiosa.

Y si bien la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha defendido que su iniciativa no tiene un cariz religioso, sino que lo que se pretende es "minimizar riesgos", los ejemplos dados han sido principalmente basados en prendas relacionadas con el Islam.

"No es limitar libertad, sino garantizar seguridad", ha reivindicado Rouco, quien ha asegurado que el ocultar parcial o totalmente el rostro puede inducir "temor" e inseguridad.

Por este motivo, ha considerado necesario crear protocolos de seguridad. "Las cosas nunca ocurren, hasta que pasan por primera vez", ha advertido para justificar la proposición.

MALA FE

Muy enérgica ha sido en su respuesta la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, quien ha tildado de proposición "trampa" esta iniciativa, al afirmar que Vox sabe que el Ayuntamiento no tiene competencias para prohibir el acceso a dependencias con estas prendas. "Yo creo que hay mala fe", ha remarcado la regidora sobre la iniciativa.

A este respecto, ha incidido en que en Gijón este problema no existe y Vox lo sabe. Eso sí, ha dejado claro que el rechazo a la proposición no es falta de firmeza, sino que estarían prevaricando al ser ilegal que lo marque un Ayuntamiento.

Unido a ello, ha recalcado que Foro rechaza el burka y cualquier prenda que suponga una imposición o negación de las mujeres o restarles libertades. "Vox trae una proposición que sabe que es ilegal", ha insistido, a lo que ha explicado que hay sentencias ya que lo dicen.

Por ello, ha sostenido que Vox busca provocar "ruido, miedo y, en definitiva, revolver". "No es una cuestión de valentía", ha reivindicado, a lo que ha remarcado que si se quiere regular, debe ser con leyes estatales.

"Viene a prometer lo imposible", ha afeado a Rouco, a quien ha recalcado que a los ediles de Foro "nos sobra responsabilidad". A Vox ha acusado, además, de buscar" provocar".

Las palabras de Moriyón han tenido respuesta en Rouco, quien le ha espetado que ""la única que engañó a los gijoneses fue usted", con alusión al pacto inicial de Gobierno y posterior ruptura de Foro con Vox.

"Ese examen se pasa en el 27, yo no cometí ninguna ilegalidad", se ha defendido la alcaldesa, quien ha reiterado que la proposición de Vox es "un auténtico engaño". Incluso, ha sostenido que a Vox no le interesa gobernar y cuando están en el Gobierno, "dinamitan" para que los echen.

También ha corregido a Rouco al asegurar que ella hace vida normal y no llevo ninguna escolta, después de que la portavoz de Vox le echara en cara que la regidora va "rodeada de seguridad".

IGUALDAD Y DIGNIDAD DE LAS MUJERES

Visión distinta ha sido la del PP, su portavoz, la vicealcaldesa gijonesa, Ángela Pumariega, ha justificado el apoyo "en coherencia" a lo que defiende su partido en el resto de España, que es la igualdad, la dignidad de la persona y libertad individual.

Pumariega, si bien ha asegurado que el voto a favor no guarda relación con la religión, sí se ha quejado de que a los católicos, que son mayoría en el país, se les pida respeto, cuando luego se saca en procesión una "Santina Queer" o cuando el Antroxu lo protagoniza una sardina obispa.

Al tiempo, ha remarcado que el PP no apoya ninguna religión o tradicional que vulnere la dignidad de la mujer. Al margen de ello, ha sostenido que la identificación de las personas es básico por motivos de seguridad.

SENTENCIAS EN CONTRA

Por parte del PSOE, su portavoz, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha incidido en que no existe un problema de burkas en Gijón y, por tanto, tampoco de seguridad. En tal caso, ha considerado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían actuar.

Ha recalcado, asimismo, que, en otras ciudades donde se ha intentado regular, el Tribunal Supremo ha fallado en contra de estas medidas, al prevalecer la libertad religiosa y por no tener competencia para ello un Ayuntamiento.

Les ha preguntado a Vox y PP, por otro lado, si están a favor del derecho de libertad religiosa. Sobre Pumariega, incluso, ha dicho preocuparle que cuestiona incluso el Antroxu, mientras que le ha dado la vuelta a las palabras de Rouco para indicarle que "la extrema derecha nunca había llegado al Gobierno hasta que Foro le dio la mano". "Espera que eso se recuerde", ha agregado.

DISCURSOS DE ODIO

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha opinado que lo que hace Vox con su proposición es señalar a las mujeres musulmanas, aunque no las mencione en el texto, pero no para mejorar su dignidad, sino para dar su "discurso de odio" y crear sospechas basado en el "racismo" que siente.

En cuanto al apoyo del PP, ha indicado que IU está abierta al debate y ha defendido que cualquier sistema moral y religioso debe adaptarse a la Democracia.

"CUENTOS DE ASUSTAVIEJAS"

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, por su parte, ha afirmado que ella "nunca" ha visto a una mujer con burka en la ciudad, por lo que el discurso de Vox son "cuentos de asustaviejas", siguiendo el modelo de política "trumpista".

Ha llamado la atención, también, sobre que hace unos años el PP no se hubiera atrevido a apoyar esta iniciativa. Sobre ello, ha cuestionado que este partido que, según ella, se ha opuesto a cualquier avance en los derechos de las mujeres, ahora se enarbolen la bandera de defensa de mujeres contra el burka. Por todo ello, ha opinado que se trata de una proposición "basura".

Las intervenciones de la izquierda han sido rebatidas por Rouco, quien les ha criticado que ha la recriminen por no traer proposiciones que beneficien a Gijón, cuando los tres partidos, PSOE, IU y Podemos, llevaron a Pleno una iniciativa ante la amenaza de las armas nucleares.

A mayores, a Suárez Llana (IU) le ha reprochado que la critique porque dice trabaja poco para el Ayuntamiento, cuando él "lleva toda la vida viviendo de lo público". "Tiene que comer muchas papas para llegar a dónde yo llegué", le ha espetado.