El Govern suspenderá las clases en colegios y universidades este jueves por fuerte viento

El Meteocat prevé una ventada de "máxima categoría" que afectará a todas las comarcas

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha anunciado la suspensión de la actividad educativa en colegios, universidades y centros de secundaria, así como la actividad deportiva en el exterior y la sanitaria no urgente por la previsión de una fuerte ventada que se producirá durante todo el día y afectará a "todas las comarcas" de Catalunya.

Lo ha dicho en rueda de prensa en la Conselleria este miércoles a mediodía, después de que el Comité de Emergencias haya finalizado su reunión tras dos horas en las que se han valorado medidas restrictivas para proteger a la ciudadanía del peligro asociado a rachas de viento que pueden superar los 100 km/h.

Parlon ha afirmado que se aprobará una resolución que entrará en vigor a las 00.00 horas de este jueves hasta las 20.00 que permitirán la prohibición de estas medidas.

Además, la consellera ha recomendado a la ciudadanía el teletrabajo y reducir al mínimo la movilidad en carreteras, para facilitar así el trabajo de los cuerpos de emergencias.

Para evaluar la situación, está prevista otra reunión del comité de emergencias a las 17.00 horas, en las que se valorará la evolución de la previsión meteorológica y la posibilidad de elevar la alerta a emergencia, así como implementar nuevas medidas restrictivas.

EPISODIO CON DOS MÁXIMOS

El jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha subrayado que estamos ante una "ventada de máxima categoría" que ha empezado la madrugada de este miércoles con rachas que han alcanzado los 140 km/h en el Vallès Oriental (Barcelona), los 115 km/h en Montserrat (Barcelona) y los 107 km/h en Miami Platja (Tarragona).

Segalà ha afirmado que se trata del primer plato de un episodio de viento que tendrá dos máximos; en primer lugar este jueves, con una situación de viento de componente oeste en todas las comarcas de Catalunya "sin excepción" que obligará a elevar el grado de peligro a 5 y 6, el máximo previsto.

El viernes será una jornada de "tregua", pero el segundo episodio llegará el sábado con viento de componente norte en el Pirineo, Prepirineo, Empordà (Girona), Terres de L'Ebre y Camp de Tarragona, aunque ha pedido centrarse primero en la jornada de este jueves.

ES-ALERT ESTE MIÉRCOLES POR LA TARDE

Tras finalizarse la segunda reunión del Comité de Emergencias, Protecció Civil enviará un mensaje Es-Alert a todos los teléfonos móviles de Catalunya para informar sobre los riesgos del episodio de viento, la primera alerta que se envía en toda la historia de Catalunya por este fenómeno meteorológico, pues hasta ahora ha sido por nieve, lluvia o riesgo químico.

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha recordado que también está activada la prealerta por fuerte oleaje desde la zona de Tarragona hasta el Empordà, y ha advertido de tener precaución en excursiones de montaña, ya que también está activado el riesgo alto de aludes.

Por ahora, Bombers de la Generalitat ha atendido más de 600 llamadas relacionadas con 500 incidentes por caída de árboles y problemas en fachadas, sin que se haya producido ningún herido.

El episodio que se prevé para este jueves es similar al que se produjo en 2014, donde murieron dos personas en Terrassa (Barcelona) y una en Vandellòs (Tarragona) por los efectos del viento, que llegó a superar los 150 km/h.