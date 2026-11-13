El Pleno de totalidad de presupuestos se retrasa al 16 de diciembre y las cuentas se aprobarán el 28 de diciembre

Archivo - Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha aprobado un nuevo cronograna de tramitación para el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2027. El Pleno de totalidad ha quedado fijado para el miércoles 16 de diciembre a las 09.30 horas. Ese es el día en el que se debaten, si es que las hay, las enmiendas de totalidad, las que piden al retirada de las cuentas al Gobierno. Si son rechazadas, las cuantías de los estados del presupuesto quedan fijadas.

Una vez superado ese trámite, llegará el turno para que los grupos defiendan enmiendas parciales, con cambios en la misma sección. El Pleno final en el que se votarán tendrá lugar el próximo 28 de diciembre.

Según el calendario aprobado, el Gobierno presentará el proyecto de ley el jueves 16 de noviembre. Las comparecencias comenzarán a partir del viernes 20 de noviembre. Se irán desarrollando por consejerías y jueves 10 de diciembre se abrirá el plazo para presentar enmiendas, de totalidad y parciales. El fin de plazo para la presentación de enmiendas de totalidad queda fijado el lunes 14 de diciembre a las 12.00 horas.