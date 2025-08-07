La población de Asturias crece en 1.846 personas en el segundo trimestre y en casi 7.000 en el último año

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha incrementado su población en el segundo trimestre de 2025 en 1.846 personas, hasta alcanzar los 1.016.995 residentes, lo que supone un incremento del 0,18%.

Mientras, en el último año la población asturiana ha aumentado en 6.879 personas, según los datos de la Estadística Continua de Población con datos a 1 de julio publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de población asturiana, 485.820 son hombres y 531.175 son mujeres. Además, 945.033 son españoles y 71.962 son extranjeros, según los mencionados datos.

A nivel nacional, la población residente en España aumentó en 119.811 personas en el segundo trimestre y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.