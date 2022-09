Podemos aclara que Ripa no ha sido expulsado, sino sancionado

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de la dirección de Podemos han desmentido este viernes que el exsecretario general del partido en Asturias y actual diputado regional, Daniel Ripa, haya sido expulsado de la formación.

Fue el propio Ripa el que emitió una nota de prensa en la que afirmaba que Podemos había consumado su expulsión orgánica y adelantaba que iba a recurrirla.

Sin embargo, las fuentes de la dirección consultadas por Europa Press han aclarado posteriormente que "en ningún caso se ha producido ningún tipo de expulsión", sino una sanción de caracter temporal por "faltas muy graves" que le supone una inhabilitación para determinadas funciones.

En cuanto a las críticas vertidas por Ripa a la dirección del partido, dicen que esas afirmaciones "solo demuestran que no le interesa el proyecto de Podemos si no puede dirigirlo él". Además le acusan de querer hacer daño "gratuitamente" a la organización por "no aceptar que la militancia no quisiera que siguiese al frente" del partido en Asturias en las últimas primarias.