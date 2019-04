Podemos considera una "vergüenza" la justificación por la falta de uso el asturiano en la campaña institucional

Publicado 24/04/2019 17:39:36 CET

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos Asturies, Enrique López, ha considerado una "vergüenza" que el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, haya justificado la no utilización de la lengua asturiana en la campaña institucional para informar sobre la celebración de elecciones autonómicas en que "nunca" usaron este idioma en dicha campaña.

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el número dos del Ejecutivo autonómico respondió a las críticas de la formación morada ante la campaña de difusión sobre las elecciones autonómicas del 26 de mayo por no tener una versión en lengua asturiana. En dicha comparecencia, Martínez aseguró que "no hay precedentes" en el uso de esta lengua en esta campaña y que por eso no se había contemplado.

Ahora, desde Podemos, López ha respondido a Martínez que su justificación "parece una burla y una vergüenza" y ha indicado que el bilingüismo castellano-asturiano en este tipo de campañas tendría que ser de obligado cumplimiento. Para Enrique López, "si ese uso no se da, es un derecho que hay que conquistar", como los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBIQ.

Por eso, ha instado al PSOE a decidir "si está a favor en contra de la conquista de los derechos". "No hay ninguna razón de peso para que el Gobierno de Javier Fernández se niegue a incluir el asturiano en las campañas institucionales para los próximos comicios", ha señalado.

En ese sentido, ha insistido en preguntar al secretario general de la FSA, Adrián Barbón, y a los militantes socialistas qué opinión tienen de esta "ocurrencia" del consejero Guillermo Martínez.