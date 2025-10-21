Podemos critica que el Gobierno prepare para la Navidad un evento hostelero con fondos y espacios públicos

Archivo - La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

Reprocha la "obsesión" del Ayuntamiento por poner terrazas hasta en pleno diciembre

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, ha lamentado este martes el anuncio de que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, planea poner en marcha un nuevo mercado navideño para el que se presupuestarán 200.000 euros en 2026 y que va a incluir "una propuesta hostelera".

Suárez, según una nota de prensa de Podemos, ha recriminado al Gobierno local su "obsesión" por poner terrazas hasta en pleno diciembre, lo que ha considerado poner la ciudad "al servicio del beneficio privado de una serie de empresarios y de un modelo de ocio desolador que se basa únicamente en el consumo".

"Si se confirma este modelo en el que la Navidad también es una excusa para invadir el espacio público con barras de bar, y pagar la fiesta con dinero también público, quedará patente que el gobierno de coalición, como ahora tanto se esfuerzan en llamarlo, es un gobierno de coalición de Foro, PP y Otea", ha ironizado.

A mayores, ha opinado que este evento se solaparía con toda una programación navideña ya organizada o subvencionada desde el Ayuntamiento. Unido a ello, se ha preguntado si es la Concejalía de Atención a la Ciudadanía la idónea para asumir su organización.