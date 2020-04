Podemos-Equo Xixón exige que se retire el apercibimiento a loscuatro empleados de Emtusa sancionados

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Podemos-Equo Xixón ha exigido este miércoles que la Empresa Municipal de Transporte Urbano (Emtusa) no penalice con un día de sueldo a los cuatro trabajadores que en la primera jornada del decreto de Estado de Alarma, el 14 de marzo, no salieron a circular al considerar que no disponían de medidas de seguridad suficientes contra el coronavirus.

La concejala de la coalición morada y verde Laura Tuero, a través de una nota de prensa, ha incidido en que mientras se pide a la sociedad que se confinen en sus casas salvo para lo imprescindible, a ellos les pidieron lo contrario, "que se expusieran a cara

descubierta al virus", ha apuntado.

En este sentido, ha afeado que les sancionaron por poner por delante la salud y exigir que se cumplieran unas medidas mínimas de seguridad y salud pública, "cuando en ningún momento se negaron a trabajar", ha sostenido Tuero.

"La Administración Pública debería ser ejemplo de protección laboral siempre, pero más ahora", ha recalcado, para después incidir en que "en estos momentos no tiene justificación ninguna penalizar a los empleados cuando no se había garantizado su salud en el desarrollo de su trabajo", según ella.

Tuero ha apuntado que, de acuerdo a la queja del Comité de Empresa, Emtusa no proveyó a los conductores de gel, guantes, ni mascarillas hasta el martes 17 de marzo, lo que impedía cumplir el protocolo que la propia empresa había implantado desde el primer día.

Tuero ha apuntado que los cuatro conductores sancionados estuvieron en la empresa durante toda su jornada de trabajo y solo pedían unas medidas mínimas de seguridad para no ponerse en peligro ni ellos mismos ni a terceros.