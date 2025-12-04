Podemos lleva al Pleno una moción de urgencia para destinar parte de los 21,6 millones de superávit a vivienda

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, llevará al próximo Pleno una moción de urgencia para instar al Gobierno local a destinar una parte importante de los 21,6 millones de euros de superávit a inversiones financieramente sostenibles en materia de vivienda en vez de a amortizar deuda como estaba previsto.

Así lo ha anunciado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha explicado que el Boletín Oficial del Estado (BOE), del pasado miércoles, ha publicado un Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes que permite el uso del superávit municipal para inversiones financieramente sostenibles, con fecha límite 31 de diciembre de 2027.

Suárez ha justificado la urgencia de esta moción debido a que la deuda habría que amortizarla este mes, por lo que no puede esperar al Pleno de enero.

En este sentido, desde Podemos se plantea destinar una buena cuantía de este dinero a ampliar el parque público de vivienda de Gijón.

La portavoz de Podemos ha incidido en que hay 225 familias o personas solicitantes esperando por la adjudicación de una vivienda por causa de emergencia social. "Necesitamos vivienda y la necesitamos ya", ha recalcado Suárez, quien ha visto en este dinero una "gran oportunidad" para que el Ayuntamiento se implique en paliar el problema de acceso a una.

Unido a ello, preguntará en el Pleno por los requisitos "tremendamente excluyentes" de las ayudas municipales al alquiler, ya que el precio límite de la vivienda está marcado en 550 euros al mes.

Sobre esta cuestión, ha recalcado que Podemos ya advirtió en su momento de que el subir de 450 a 550 euros era "insuficiente" por el alto precio del alquiler en la ciudad.

Incluso, ha incidido en que habrá quien no pueda optar a estas ayudas para acceder a una vivienda del nuevo programa municipal 'Alquilámoste', al ser el tope de alquiler de 650 euros, 100 euros más del límite para que se concedan estas ayudas. De ahí que vaya a preguntar al edil responsable del área qué va a hacer para garantizar que esas ayudas lleguen a quien más lo necesita.