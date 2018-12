Podemos llevará a la Junta una iniciativa para potenciar la igualdad de género en las informaciones deportivas

Publicado 20/12/2018 18:35:21 CET

OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos, Lorena Gil y la responsable de deportes de la formación morada, Laura Tuero, han presentado este jueves en rueda de prensa una iniciativa legislativa sobre igualdad de género en la información y en las retransmisiones deportivas

" A través de los medios estamos creando únicamente referentes masculinos para el deporte y creando un mensaje sexista de que el éxito en el deporte es cosa de hombres", ha indicado Tuero, que ha destacado que de las 98.000 licencias deportivas en Asturias un 76% pertenece a hombres.

Otro dato a destacar a juicio de Tuero, es que de 53 Federaciones deportivas con las cuenta el Principado, sólo cuatro están presididas por mujeres.

Respecto a la presencia en los medios, han destacado que sólo un 5% de las noticias deportivas están protagonizadas por mujeres y el 92% por hombres.

"Pedimos una imagen igualitaria y plural y que las mujeres dejen estar subrepresentadas en los medios de comunicación como deportistas y en los niveles de dirección y toma de decisiones en los órganos de dirección", ha indicado Lorena Gil, que ha destacado algunas de las medidas previstas en su propuesta legislativa que pasa por incorporar en los medios públicos el criterio de paridad en los espacios deportivos, incorporar la perspectiva de género o la puesta en marcha de planes específicos en materia de género, entre otras.

Las representantes de Podemos han estado acompañadas por Maira Pérez, del Gijón Fútbol Femenino y Rosana Rodríguez vicepresidenta del Femiastur.

Pérez ha indicado que a diario entrena con niñas cuyos padres no tienen ningún inconveniente en que sus hijas jueguen al fútbol pero las niñas no "tienen donde mirarse y se cree que el fútbol no es un deporte para ellas".

Rodríguez por su parte ha insistido en la "enorme responsabilidad" de los medios de comunicación en la difusión igualitaria. "No se nos ve porque no salimos", ha lamentado Rodríguez.