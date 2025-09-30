Podemos propone un proyecto colaborativo con alumnado de arte para decorar comercios locales

Archivo - La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, llevará al próximo Pleno un ruego para que se desarrolle un proyecto en el que el alumnado de titulaciones de enseñanzas artísticas del municipio gijonés colabore estrechamente con los responsables de pequeños comercios, para crear obras decorativas singulares en sus instalaciones.

Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha defendido que el arte no solo se expone en los museos, sino que además es una vía para regenerar calles y barrios, que además de ser asequible, "genera comunidad y es muy atractiva", ha resaltado.

Asimismo, ha apuntado que, con este ruego, buscan unir el desarrollo formativo de jóvenes artistas con el impulso a su vez del pequeño comercio.

Según Suárez, quieren que se creen proyectos creativos y personalizados que den una nueva vida a los escaparates de los locales, realzando la personalidad de cada pequeño negocio y, a su vez, enriquecer la comunidad y la estética de las calles.

Se trataría de diferentes decoraciones, dibujos o grafismos que se vayan pintando en los escaparates, dependiendo del tipo de negocio, tendrá una temática u otra, unos colores u otros, o también ocupará más o menos espacio.

La portavoz de Podemos ha explicado que hay otras experiencias similares a esta, una de ellas muy reciente en Ventanielles, en Oviedo.

"Creemos que es muy fácil de realizar, y la manera que proponemos, además, es que sea un convenio entre el Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes de Asturias, con un plan piloto que, si funciona, pueda establecerse ya de manera fija y recurrente a lo largo del tiempo", ha señalado.

La idea es que el Ayuntamiento ponga a disposición una serie de recursos para comprar los materiales necesarios y que pueda desarrollarse la iniciativa, y también que apoye con la publicidad del proyecto.

También se persigue contar con una ruta de murales en la ciudad, esos comercios adscritos a este proyecto que pueda, además de publicitarse en la web municipal o en la de Gijón Impulsa, tener un respaldo por parte del Ayuntamiento.

En el caso de la Unión de Comerciantes, ha señalado que se podría encargar de esa coordinación de los comercios que quisieran adscribirse al proyecto y el alumnado que cursa titulaciones de artes plásticas y diseño en la ciudad.