Podemos se queda solo con su PNL de reforma del Estatuto y oficialidad, que también rechazan PSOE, IU y Foro

UVIÉU, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y IX-IU --además de PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Vox-- han rechazado la Proposición No de Ley (PNL) de Podemos para que la Junta General instara al Consejo de Gobierno a registrar una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que recogiera la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano.

La iniciativa, que pretendía que fuera el Ejecutivo el que tomara la iniciativa sobre la reforma y, entre otras medidas, se aumentara el autogobierno para dar respuesta a cuestiones como la situación generada por la guerra en Ucrania, solo ha contado con el apoyo de los proponentes.

PSOE y IU, que llevan la oficialidad en su programa electoral, han votado en contra ya que, según han afirmado, no veían la iniciativa "útil" al no contar actualmente con los 27 votos necesarios para poder sacar la reforma del Estatuto adelante. Por otra parte, desde Foro han afeado que se pretenda centrar la reforma en la cuestión lingüística.

El portavoz de Podemos, Rafael Palacios, se ha encargado de defender una PNL que, además de "garantizar los derechos de todas las personas", pretendía "generar oportunidades de una crisis para hacer una Asturias más solidaria y más soberana". "En este momento de la historia todos los partidos políticos tenemos que dejar de lado los intereses partidistas y ponernos al servicio de Asturias", ha defendido.

Sin embargo, desde el PSOE, la diputada Noelia Macías ha explicado que la reforma del Estatuto debatida en los últimos meses ya fue impulsada desde el Gobierno y trasladada al debate de los grupos parlamentarios. En ese sentido, después de insistir en el apoyo de los socialistas a la oficialidad, ha echado en cara a Podemos que, en su momento y para sumar a Foro, presentaran una reforma fiscal sin negociarla con la izquierda y que ahora lleven esa iniciativa a la Junta sin tener 27 votos. "Pretenden alimentar el discurso de que la reforma es posible, están jugando con una parte de las expectativas de los asturianos", ha reprochado.

La portavoz de IU-IX, Ángela Vallina, ha defendido el voto en contra de su formación "después de 30 años trabajando por la oficialidad" ya que "se demostró en los últimos meses que no existen 27 votos", por lo que la ha considerado "contraproducente" y ha reclamado a Podemos "responsabilidad". Con todo, se ha mostrado convencida de que en algún momento existirá ese número de diputados a favor de la oficialidad. Así, ha apelado a que otros partidos --en referencia a Foro-- "dejen de mercadear con la lengua" y a un cambio de postura del PP tras la llegada de Feijóo. "¿Es la lengua asturiana peor que la lengua gallega?", se ha preguntado Vallina.

Desde Foro Asturias, Adrián Pumares, ha ironizada con el "brote de asturianismo y autonomismo surgido tras el Congreso de la FSA" y con que ahora "Podemos pretenda enarbolar la bandera de la oficialidad en solitario". Así, Pumares se ha mostrado contrario a la PNL de Podemos ya que ha cuestionado que se pretenda centrar la reforma del Estatuto en la oficialidad en vez de "una reforma a fondo de la autonomía". Con todo, ha sido critico con la política lingüística del Ejecutivo de Barbón "que es la misma a la de Javier Fernández o Vicente Álvarez Areces". "El PSOE no apuesta por la normalización", ha denunciado.

LA DERECHA EN CONTRA DE LA OFICIALIDAD

Por su parte, desde el PP, Álvaro Queipo, ha acusado a Podemos de "obstinación" con la cuestión lingüística y les ha preguntado si "se han quedado con ganas de que los vuelvan a engañar". Así, ha acusado al PSOE de poner en marcha una "falsa negociación" que, a su juicio, supone "un ataque a la convivencia de los asturianos". "No pueden enfrentar a los asturianos como lo han hecho", ha afirmado, después de preguntarse si el PSOE lo que pretendía con la reforma del Estatuto era "que todo saliera como salió". "Aquí no ha habido verdadera voluntad de negociar nada, aquí ha habido marketing", ha sentenciado.

Desde Ciudadanos, Sergio García ha ironizada con la propuesta de Podemos de reformar el Estatuto leyendo varios titulares de prensa sobre la crisis energética europea y sus efectos en Asturias. "No están a lo que se celebra, pero hacen de la oficialidad su piedra angular, porque como grupo parlamentario no han conseguido nada", ha indicado, de la que ha ironizado con los "asturianos oprimidos" que no pueden expresarse en su lengua. Con todo, se ha mostrado a favor que las elecciones autonómicas de 2023 sean plebiscitarias a favor o en contra de la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano.

Para finalizar, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco --después de afirmar que le había sido difícil seguir la intervención de Rafael Palacios por ser en asturiano-- ha calificado de "pesadilla" el debate sobre la oficialidad de "la lengua de la Academia de la Llingua". Un idioma que, a su juicio, "pretender acabar con 'los bables'" para "dar puestos de trabajo a los amigos de Podemos". Del mismo modo, ha indicado que los ciudadanos estarán "obligados" a utilizar "un idioma que no se habla" en el momento que se declare la oficialidad.