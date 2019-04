Podemos reclama que se cubran las bajas de dos cirujanos y un urólogo en el Hospital del Oriente

Publicado 20/04/2019 10:28:53 CET

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos Paula Valero ha manifestado este viernes en Ribadesella que la noticia que apareció el jueves sobre la suspensión del servicio de Urología por la jubilación del facultativo evidencia que cada vez que se produce una baja o una jubilación el hospital del Oriente corre el riesgo de quedarse sin servicio y la asistencia de pacientes se ve desviada a otros centros hospitalarios.

La diputada y cabeza de lista de Podemos Asturies por la circunscripción oriental aseguró que no se puede podemos permitir lo que pasa actualmente. "Faltan dos cirujanos para los que no hay sustitutos, no hay previsión para sustituir a estos cirujanos ni al urólogo", ha dicho.

La parlamentaria del partido morado dejó claro que su formación defiende que haya equilibrio territorial en la atención sanitaria asturiana y que el hospital Francisco Grande Covián sea realmente el referente de la sanidad en el Oriente de Asturias y para ello hay que asegurar que se realicen las sustituciones necesarias.

Para ello, apuntó, "si tiene que haber facultativos de otros hospitales que temporalmente tengan que hacer el servicio en Arriondas, que se desplacen".

"Lo que no podemos es obligar a que sean los pacientes del Oriente los que se desplacen a un hospital de Gijón. Tienen que ser los facultativos los que vengan aquí para estas sustituciones hasta que tengamos cubiertas esas plazas", ha dicho.